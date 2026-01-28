Sprawa krzyża wyrzuconego do kosza w Kielnie. Jest decyzja komisji
Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim cofnęła zawieszenie nauczycielki z Kielna, której sprawa wywołała ogólnopolskie poruszenie. Po feriach zimowych pedagożka będzie mogła wrócić do prowadzenia zajęć w szkole.
Decyzja komisji dyscyplinarnej ws. nauczycielki z Kielna. Cofnięto zawieszenie
Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła wniosek o cofnięcie zawieszenia nauczycielki z miejscowości Kielno na Kaszubach. Oznacza to, że po feriach zimowych będzie mogła wrócić do prowadzenia zajęć szkolnych. Informację podało Radio Zet.
Sprawa, która wywołała lokalne napięcia
Postępowanie dotyczyło zdarzenia z połowy grudnia 2025 r., które zostało nagłośnione w mediach i wywołało emocje w lokalnej społeczności. Według doniesień nauczycielka miała wrzucić krzyż do kosza na śmieci w jednej z sal lekcyjnych.
Sama zainteresowana od początku podkreślała, że nie był to przedmiot kultu religijnego, lecz element stroju halloweenowego wykorzystywany jako rekwizyt. Później doprecyzowano również, że nie chodziło o krucyfiks wiszący na ścianie sali.
Decyzja komisji dyscyplinarnej
Komisja przy wojewodzie pomorskim uznała argumentację nauczycielki i cofnęła decyzję o jej zawieszeniu. Pełnomocnik nauczycielki przekazał, że powrót do pracy będzie możliwy po zakończeniu ferii zimowych.
Decyzja kończy etap zawieszenia, jednak nie zmienia faktu, że sprawa była przedmiotem szerokiej debaty publicznej i protestów przed szkołą.
Stanowisko Ministerstwa Edukacji
Wcześniej do sprawy odniosła się minister edukacji, wskazując, że po wyjaśnieniach nauczycielki nie widzi podstaw do dalszego zawieszenia. Zaznaczyła, że jej zdaniem nauczycielka powinna wrócić do pracy.
Wypowiedź ta była jednym z elementów towarzyszących rozstrzygnięciu komisji dyscyplinarnej.
Protesty i reakcje społeczne
Po nagłośnieniu sprawy przed szkołą w Kielnie odbywały się pikiety. Uczestniczyli w nich m.in. politycy oraz osoby związane z różnymi środowiskami społecznymi. Z czasem pojawiły się informacje wskazujące, że pierwotne doniesienia nie oddawały w pełni charakteru zdarzenia.
Sprawa stała się przykładem, jak szybko lokalny incydent może przerodzić się w ogólnopolską dyskusję.
Najważniejsze fakty
|Element
|Informacja
|Miejsce
|Kielno, woj. pomorskie
|Decyzja
|cofnięcie zawieszenia nauczycielki
|Organ
|komisja dyscyplinarna przy wojewodzie
|Termin powrotu
|po feriach zimowych
|Przedmiot sprawy
|wyrzucenie rekwizytu do kosza
|Charakter przedmiotu
|element stroju, nie przedmiot kultu
|Status sprawy
|decyzja o zawieszeniu uchylona
Co to oznacza dla czytelnika
- nauczycielka wróci do pracy po feriach zimowych
- komisja dyscyplinarna uznała jej wyjaśnienia
- sprawa pokazuje znaczenie rzetelnego ustalania faktów
- lokalne zdarzenia mogą szybko eskalować medialnie
- decyzje dyscyplinarne mogą być cofane po analizie okoliczności
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.