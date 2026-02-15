Sprawdź, co musisz zrobić, gdy zawyją syreny. Nowe zasady ewakuacji 2026

15 lutego 2026 22:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności

Polska wchodzi w nowy etap budowania odporności państwa. Z początkiem 2026 roku wszystkie polskie gminy sfinalizowały prace nad rygorystycznymi procedurami ochrony ludności, które precyzyjnie określają, kto, kiedy i dokąd zostanie przemieszczony w razie wystąpienia kryzysu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) kończy właśnie proces łączenia tych danych w jeden spójny system krajowy. To nie tylko biurokratyczny wymóg, ale fundament bezpieczeństwa każdego mieszkańca – od teraz każda ulica i każdy blok mają swoje przypisane miejsce w nowym, ogólnopolskim systemie obrony cywilnej.

Fot. Shutterstock

Nowe obowiązki są wynikiem Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która narzuciła samorządom błyskawiczne tempo prac. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mieli zaledwie 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji, która w sytuacjach krytycznych ma uratować życie tysięcy osób. Obecnie dane te są scalane przez wojewodów i Dyrektora RCB w plany wojewódzkie oraz finalny Krajowy plan ewakuacji.

Harmonogram i odpowiedzialność: Kto czuwa nad Twoim bezpieczeństwem?

Zakończenie prac nad dokumentacją to dopiero początek wdrażania systemowych zmian. Zobacz, jak rozkłada się odpowiedzialność za poszczególne etapy planowania:

Etap prac Termin zakończenia Organ odpowiedzialny
Plany gminne Grudzień 2025 Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast
Plany wojewódzkie Styczeń 2026 Wojewodowie
Krajowy plan ewakuacji Styczeń 2026 Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Grupy priorytetowe: Kto otrzyma pomoc w pierwszej kolejności?

Dokumenty precyzyjnie określają, że w sytuacji zagrożenia działania ratunkowe nie będą chaotyczne. Pierwszeństwo w transporcie i opiece mają osoby najbardziej wrażliwe:

Dzieci oraz kobiety w ciąży.

Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Pacjenci szpitali i podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

Osoby chore wymagające stałej, specjalistycznej opieki medycznej.

Logistyka: Twoja szkoła może stać się Twoim schronieniem

Samorządy wyznaczyły już konkretne obiekty publiczne, takie jak hale sportowe, szkoły czy ośrodki kultury, które zostaną przekształcone w miejsca czasowego pobytu. Zgodnie z nowymi normami, na każdą ewakuowaną osobę powinno przypadać od 2 do 3 m² powierzchni. Co istotne, plany zakładają, że połowa ludności opuści zagrożony teren własnymi samochodami (tzw. samoewakuacja), korzystając ze specjalnie wyznaczonych i zabezpieczonych tras transportowych.

Kiedy rusza procedura? Decyzja należy do władz

Ewakuacja może zostać zarządzona nie tylko w obliczu konfliktu, ale także podczas klęsk żywiołowych czy awarii technicznych:

Na poziomie lokalnym: Decyzję podejmuje wójt, gdy zagrożone jest życie lub mienie (np. przy groźbie powodzi).

Na poziomie krajowym: Ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej po konsultacji z MSWiA na wniosek wojewody.

