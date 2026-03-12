Sprawdź, czy dostaniesz dodatkowe 490 zł. Przelewy w 2026 roku trafią tylko do wybranej grupy
W 2026 roku część Polaków może otrzymać dodatkowy przelew w wysokości 490 zł. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Świadczenie jest powiązane z aktywnością zawodową osób w wieku przedemerytalnym i tylko spełnienie określonych warunków daje prawo do wypłaty.
Przelewy zaplanowano w dwóch terminach: w lutym oraz w kwietniu 2026 roku. Wiele osób może jednak rozczarować się brakiem pieniędzy na koncie, ponieważ sam wiek nie wystarczy, by otrzymać to wsparcie.
Co to za świadczenie i skąd kwota 490 zł
Choć kwota 490 zł może kojarzyć się z kolejnym dodatkiem socjalnym, w rzeczywistości nie jest to powszechne świadczenie dla wszystkich seniorów. Mechanizm ten jest powiązany z polityką rynku pracy i ma zachęcać osoby w wieku 55+ do pozostawania aktywnymi zawodowo.
Państwo od kilku lat rozwija rozwiązania, które mają ograniczać zjawisko przedwczesnego wycofywania się z rynku pracy. Dodatkowe środki mają rekompensować określone koszty lub różnice wynikające z sytuacji zawodowej i ubezpieczeniowej.
Dlatego świadczenie nie jest traktowane jako premia za wiek, lecz element wsparcia dla osób nadal pracujących lub objętych programami aktywizacji.
Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze
Prawo do wypłaty 490 zł mają tylko osoby spełniające konkretne kryteria. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim:
-
status na rynku pracy
-
forma zatrudnienia lub aktywności zawodowej
-
spełnienie warunków wynikających z obowiązujących przepisów
W praktyce chodzi głównie o osoby po 55. roku życia, które pozostają aktywne zawodowo lub uczestniczą w określonych programach wspierających zatrudnienie.
Oznacza to, że wielu emerytów lub osób biernych zawodowo nie otrzyma tego przelewu.
Dlaczego pieniądze są wypłacane tylko dwa razy w roku
Świadczenie nie jest przekazywane co miesiąc. W 2026 roku zaplanowano dwie tury wypłat: w lutym oraz w kwietniu.
Takie rozwiązanie wynika z konstrukcji programu oraz sposobu finansowania wsparcia. Rzadziej realizowane przelewy mają ograniczyć koszty administracyjne i ułatwić kontrolę wydatków publicznych.
Osoby uprawnione muszą więc liczyć się z tym, że pieniądze pojawią się na koncie dopiero w wyznaczonych terminach.
Co to oznacza dla osób po 55. roku życia
Najczęstszym błędem jest przekonanie, że każdy po ukończeniu 55 lat automatycznie otrzyma dodatkowe 490 zł. W rzeczywistości brak spełnienia choć jednego z warunków formalnych może oznaczać brak wypłaty.
W niektórych przypadkach konieczne jest także odpowiednie zgłoszenie lub udział w programie wsparcia. Niedopełnienie formalności lub spóźnienie może skutkować utratą prawa do pieniędzy.
Podsumowanie
Dodatkowe 490 zł w 2026 roku nie jest powszechnym dodatkiem dla wszystkich seniorów. Świadczenie trafi tylko do określonej grupy osób po 55. roku życia, które spełniają wymagania związane z aktywnością zawodową.
Dlatego osoby zainteresowane powinny dokładnie sprawdzić swoją sytuację zawodową i formalną. W przeciwnym razie przelew, na który liczyło wielu Polaków, może w ogóle nie pojawić się na koncie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.