Sprawdź, czy dotyczy Cię 1900 zł miesięcznie z ZUS. Oto choroby, które pozwalają dostać dodatkowe pieniądze
Od początku 2025 roku coraz więcej chorych Polaków otrzymuje z ZUS stałe wsparcie finansowe. To nawet 1900 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje osobom, które z powodu choroby lub urazu nie mogą już pracować. Lista schorzeń jest szeroka i obejmuje zarówno choroby fizyczne, jak i psychiczne. Wiele osób nawet nie wie, że ma do niego prawo.
Kto może dostać prawie 1900 zł miesięcznie
ZUS wypłaca rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełnione są trzy warunki.
Po pierwsze, lekarz orzecznik musi potwierdzić częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
Po drugie, potrzebny jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy – inny dla osób młodszych i starszych.
Po trzecie, choroba musi pojawić się w ciągu 18 miesięcy od zakończenia pracy lub okresu składkowego.
Osoby z długim stażem – minimum 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn – mają łatwiejszą drogę, zwłaszcza jeśli choroba jest skutkiem wypadku.
Od marca 2025 roku obowiązują nowe kwoty.
Całkowicie niezdolni do pracy otrzymują 1878,91 zł brutto.
Częściowo niezdolni – 1409,18 zł brutto.
Jakie choroby dają prawo do dodatkowych pieniędzy
Lista chorób, które pozwalają uzyskać świadczenie, jest bardzo szeroka. Obejmuje między innymi:
choroby serca, takie jak niewydolność czy choroba wieńcowa
choroby neurologiczne, w tym padaczkę, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona
choroby układu oddechowego
zaburzenia psychiczne, w tym depresję, schizofrenię, nerwice
nowotwory złośliwe
choroby skóry przewlekłe, np. łuszczycę i AZS
choroby układu ruchu i stawów
pogorszenie wzroku i słuchu
choroby zawodowe, takie jak pylica, uszkodzenia głosu, przewlekłe schorzenia nerwowe
ZUS może przyznać rentę także osobom, u których rozwój chorób wynika z uzależnienia od alkoholu. Chodzi np. o uszkodzenia układu nerwowego, encefalopatię czy marskość wątroby. Warunek jest jeden – skutki choroby muszą uniemożliwiać pracę.
Kiedy ZUS uznaje chorego za niezdolnego do pracy
Orzecznik ZUS może stwierdzić:
całkowitą niezdolność – gdy chory nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy
częściową niezdolność – gdy może pracować, ale tylko poniżej swoich kwalifikacji i nie w pełnym wymiarze
Renta najczęściej przyznawana jest na okres do pięciu lat. W przypadku schorzeń nieodwracalnych – bezterminowo.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli zmagasz się z ciężką chorobą, a stan zdrowia coraz poważniej ogranicza Twoją możliwość pracy, to świadczenie może być realnym wsparciem. ZUS wypłaca je niezależnie od wysokości wcześniejszej pensji. Każdy wniosek można odwołać i ponownie przedstawić dokumentację medyczną.
Wielu Polaków uzyskuje świadczenie dopiero po ponownej decyzji ZUS, dlatego nie warto rezygnować po pierwszej odmowie. Renta z tytułu niezdolności do pracy to nie tylko wsparcie finansowe, ale też ochrona w trudnym momencie życia.
Jeśli choroba uniemożliwia Ci pracę, sprawdź, czy spełniasz warunki do otrzymania renty. Prawie 1900 zł miesięcznie może trafić na Twoje konto. Warto zadbać o dokumentację i skorzystać z prawa, które przysługuje każdemu ubezpieczonemu.
