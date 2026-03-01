Sprawdź, czy dotyczy Cię ta lista. Trzy grupy seniorów bez 13. emerytury w 2026 roku
Dla milionów seniorów wiosna oznacza dodatkowy przelew z ZUS. Trzynasta emerytura na stałe wpisała się w kalendarz świadczeń i dla wielu osób jest realnym wsparciem domowego budżetu. Jednak nie wszyscy otrzymają pieniądze. Przepisy jasno wskazują trzy grupy, które zostaną wyłączone z wypłaty.
Kluczowa data: 31 marca
O prawie do trzynastej emerytury decyduje jeden konkretny moment. Liczy się to, czy dana osoba miała prawo do emerytury lub renty na dzień 31 marca danego roku i czy świadczenie nie było wtedy zawieszone.
Jeśli w tym dniu prawo do świadczenia nie przysługiwało albo zostało zawieszone, dodatkowe pieniądze nie zostaną wypłacone. Nawet jeśli sytuacja zmieni się w kolejnych miesiącach, decyzja zapada na podstawie stanu na koniec marca.
Pierwsza grupa bez trzynastki
Dodatkowego świadczenia nie dostaną osoby, które 31 marca nie miały aktywnego prawa do emerytury lub renty. Dotyczy to także tych, których świadczenie zostało zawieszone.
Najczęściej chodzi o osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, które przekroczyły limity dorabiania. Jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesza wypłatę emerytury. A to automatycznie oznacza brak prawa do trzynastki.
Druga grupa wykluczona
Z dodatkowego świadczenia wyłączone są osoby pobierające tzw. emeryturę olimpijską. To specjalne świadczenie przyznawane medalistom olimpijskim za wybitne osiągnięcia sportowe. Choć ma charakter dożywotni, nie jest traktowane jak standardowa emerytura w rozumieniu przepisów o trzynastej emeryturze.
W efekcie osoby te nie otrzymują dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Trzecia grupa bez przelewu
Na liście wyłączonych znajdują się również sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Otrzymują oni uposażenie po zakończeniu czynnej służby, ale formalnie nie jest ono kwalifikowane jako emerytura w systemie powszechnym.
To oznacza, że nie przysługuje im trzynasta emerytura wypłacana przez ZUS.
Większość seniorów otrzyma pieniądze
Dodatkowe świadczenie przysługuje zdecydowanej większości emerytów i rencistów. Wypłata odbywa się automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota trzynastej emerytury jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji.
Środki trafiają do seniorów najczęściej w kwietniu i stanowią dla wielu osób istotne wsparcie w pokryciu rachunków, leków czy codziennych wydatków.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, upewnij się, że na dzień 31 marca Twoje świadczenie nie jest zawieszone. Przekroczenie limitów dorabiania może pozbawić Cię dodatkowych pieniędzy.
W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z ZUS i sprawdzić swoją sytuację jeszcze przed końcem marca. W tym przypadku decyduje jeden dzień, a konsekwencje mogą oznaczać brak dodatkowego przelewu w wysokości minimalnej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.