Sprawdź, czy dotyczy Ciebie ta ulga w PIT. Nawet 840 zł mniej podatku, a wielu Polaków o niej zapomina
W czasie rozliczeń podatkowych większość osób szuka sposobów na obniżenie należnego PIT. Niewielu podatników pamięta jednak o uldze, która może zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Chodzi o odliczenie składek płaconych na rzecz związków zawodowych.
To proste rozwiązanie dostępne dla wielu pracowników, jednak w praktyce nadal korzysta z niego tylko część uprawnionych.
Wstęp
Ulga dla członków związków zawodowych obowiązuje w Polsce od kilku lat i pozwala odliczyć od dochodu składki członkowskie opłacone w danym roku podatkowym. W efekcie podatek liczony jest od niższej kwoty, co może oznaczać wyższy zwrot z urzędu skarbowego lub niższy podatek do zapłaty.
Maksymalna kwota odliczenia wynosi obecnie 840 zł w skali roku.
Co się zmienia
Z ulgi mogą korzystać osoby należące do legalnie działających związków zawodowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma znaczenia branża ani forma zatrudnienia.
Odliczenie przysługuje między innymi:
• pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę
• osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych
• osobom rozliczającym się ryczałtem, np. na formularzu PIT-28
Warunek jest jeden. Składki muszą zostać faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym. Decyduje data przelewu lub potwierdzenie wpłaty gotówkowej.
Nie można odliczać składek niezapłaconych ani przenosić niewykorzystanej części ulgi na kolejny rok.
Fakty
Ulga polega na odliczeniu składek od dochodu, a nie bezpośrednio od podatku. W praktyce oznacza to obniżenie podstawy opodatkowania.
Jeżeli składki są potrącane automatycznie z wynagrodzenia przez pracodawcę, informacja o ich wysokości powinna znaleźć się w formularzu PIT-11.
W przypadku samodzielnych wpłat podatnik powinien posiadać potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie. Dokument powinien zawierać:
• dane członka związku
• nazwę organizacji związkowej
• datę wpłaty
• kwotę składki
Takich dokumentów nie dołącza się do deklaracji podatkowej, ale warto je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.
Według badań CBOS około 13 procent pracowników w Polsce należy do związków zawodowych. To oznacza, że z odliczenia może potencjalnie skorzystać nawet blisko dwa miliony osób.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli należysz do związku zawodowego i płacisz składki, warto sprawdzić swoje roczne rozliczenie podatkowe. Odliczenie do 840 zł może realnie obniżyć podatek lub zwiększyć zwrot z urzędu skarbowego.
W praktyce oznacza to, że pieniądze, które i tak zostały zapłacone w formie składek, mogą pomóc zmniejszyć obciążenia podatkowe.
Ulga na składki związkowe to jedno z mniej znanych odliczeń w polskim systemie podatkowym. Choć pozwala zmniejszyć dochód do opodatkowania nawet o 840 zł, wielu podatników wciąż o niej zapomina.
Przed wysłaniem deklaracji PIT warto więc sprawdzić, czy przysługuje Ci to odliczenie i czy zostało prawidłowo uwzględnione w rozliczeniu.
