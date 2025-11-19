Sprawdź, czy dotyczy Ciebie. ZUS może dopłacić nawet 400 zł miesięcznie
Wielu polskich emerytów nie wie, że mogą natychmiast zwiększyć swoją miesięczną emeryturę i to nawet o 400 zł. Nie potrzeba żadnych nowych ustaw, podwyżek ani waloryzacji. Wystarczy jedno proste oświadczenie, które pozwala uniknąć comiesięcznych potrąceń podatku.
Chodzi o formularz EPD-21, dzięki któremu ZUS przestaje pobierać zaliczkę na PIT u osób o niskich dochodach. Efekt jest natychmiastowy – wyższa wypłata już w kolejnym miesiącu.
Prosty dokument, który daje realne pieniądze
EPD-21 to oświadczenie, w którym senior potwierdza, że jego roczny dochód nie przekroczy 30 tysięcy złotych, czyli kwoty wolnej od podatku. Gdy tylko ZUS otrzyma taki dokument, przestaje potrącać comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.
Dla wielu emerytów oznacza to:
– nawet 300–400 zł miesięcznie więcej,
– brak potrąceń również przy trzynastce i czternastce,
– odczuwalny wzrost świadczenia bez czekania na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym.
To rozwiązanie szczególnie ważne dla osób pobierających minimalną emeryturę, u których każde kilkadziesiąt złotych robi ogromną różnicę.
Kto może złożyć wniosek?
Możliwość skorzystania z ulgi mają osoby, których łączny przychód w roku nie przekroczy 30 000 zł. Najczęściej będą to:
– emeryci z najniższymi świadczeniami,
– osoby pobierające emerytury częściowe,
– seniorzy bez dodatkowych źródeł dochodu.
Uwaga: jeśli w trakcie roku Twoje dochody jednak wzrosną, przy rozliczeniu rocznym trzeba będzie dopłacić różnicę podatku. Dlatego warto dobrze ocenić swoją sytuację finansową.
Jak złożyć wniosek krok po kroku
To jedna z najprostszych procedur w ZUS. Wniosek można przekazać na trzy sposoby:
-
Przez PUE ZUS – najszybciej, bez wychodzenia z domu.
-
Osobiście – w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
-
Listownie – wysyłając podpisany formularz pocztą.
Nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych zaświadczeń. Po złożeniu dokumentu ZUS od razu wstrzymuje pobór zaliczki, a wyższe świadczenie pojawia się już przy następnej wypłacie.
Dlaczego warto zrobić to jak najszybciej?
ZUS przypomina, że EPD-21 to legalna i prosta forma uniknięcia zbędnych potrąceń. Dzięki niej seniorzy:
– zyskują nawet 400 zł miesięcznie,
– mają większy budżet już teraz, a nie dopiero po zwrocie podatku,
– mogą realnie podnieść dochody na święta, zimę czy leki.
Dla wielu osób to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia miesięcznej emerytury bez czekania na decyzje rządu czy kolejną waloryzację.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twoja emerytura jest niska lub nie przekraczasz 30 tys. zł dochodu rocznie, możesz natychmiast zatrzymać w portfelu setki złotych, które normalnie pobiera ZUS jako zaliczkę na podatek. Składając wniosek EPD-21, powiększysz swoje świadczenie już od kolejnego miesiąca, bez dodatkowych formalności i bez ryzyka.
