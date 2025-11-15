Sprawdź, czy dotyczy podatków. Od listopada 2025 obowiązują dwie duże zmiany. Skarbówka nie może już tego robić
Od 4 listopada 2025 r. zaczęły obowiązywać dwie istotne modyfikacje w Ordynacji podatkowej. To część szerszego pakietu deregulacyjnego, który ma ułatwić życie podatnikom i ograniczyć ryzyko kar za błędy, których nie dało się uniknąć. Choć przepisy nie zmieniają całego systemu, mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców i osób prywatnych.
Zmiana nr 1. Koniec odsetek przy przeciągających się kontrolach
Najważniejsza nowość dotyczy odsetek za zwłokę. Jeśli kontrola skarbowa trwa dłużej niż 6 miesięcy, urząd nie może naliczać podatnikowi odsetek za okres ponad pół roku.
Dotyczy to nie tylko nowych kontroli, ale także tych trwających już od kilku miesięcy. Dla wielu osób to istotne odciążenie finansowe – szczególnie gdy kontrola przeciąga się z przyczyn niezależnych od podatnika.
Nowe zasady mają skłonić organy skarbowe do skracania procedur, a podatników chronić przed narastającymi kosztami, gdy kontrola „stoi w miejscu”.
Zmiana nr 2. Domniemanie niewinności podatnika
Drugą, równie ważną zmianą jest formalne wprowadzenie zasady domniemania niewinności do postępowania podatkowego.
Od teraz, w sprawach wszczynanych przez urząd skarbowy, wszystkie wątpliwości co do stanu faktycznego trzeba rozstrzygać na korzyść podatnika – o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w ustawie.
Urząd musi rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika, chyba że:
• sprawa dotyczy stron o sprzecznych interesach,
• przepisy wymagają, aby to podatnik udowodnił konkretne fakty,
• w grę wchodzi ważny interes publiczny lub istotny interes państwa.
To ogromna zmiana jakościowa. W praktyce organ nie może już „domniemywać winy”, jeśli nie dysponuje pełnym materiałem dowodowym. Brak jednoznacznych dowodów oznacza brak możliwości ukarania podatnika.
Co to oznacza dla Ciebie
Nowe przepisy wzmacniają pozycję osób kontrolowanych, chronią przed przewlekłymi postępowaniami i ograniczają ryzyko nadużyć. To szczególnie ważne dla małych firm, które często nie są w stanie prowadzić wielomiesięcznych sporów z fiskusem.
Podsumowanie i wezwanie do działania
Jeśli masz trwającą kontrolę, sprawdź daty jej wszczęcia – odsetki po 6 miesiącach nie powinny być naliczane. W nowych postępowaniach warto znać swoje prawa, bo zasada domniemania niewinności staje się realnym narzędziem w sporach z urzędem.
