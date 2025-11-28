Sprawdź, czy dotyczy Twoich podróży: PKP otwiera sprzedaż biletów znacznie wcześniej. Nowe zasady od 3 grudnia
To ważna zmiana dla osób planujących podróże z dużym wyprzedzeniem. PKP Intercity zmienia zasady sprzedaży biletów na swoje najszybsze i najbardziej oblegane pociągi. Dzięki nowym regulacjom pasażerowie zyskają więcej czasu na rezerwację miejsc, co szczególnie przyda się przed świętami, feriami czy długimi weekendami.
Co się zmienia
Od 3 grudnia bilety na pociągi Express Intercity (EIC) i Express Intercity Premium (Pendolino) będzie można kupić aż na 4 miesiące przed wyjazdem. Dotychczas przedsprzedaż ruszała dopiero 30 dni przed podróżą, co często powodowało kolejki w internecie i szybkie wyprzedawanie się najpopularniejszych połączeń.
Fakty
Nowe zasady obejmują zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Bilety będzie można kupować:
– w aplikacji PKP Intercity,
– w kasach na dworcach,
– przez platformę e-IC.
Od 3 grudnia możliwa będzie rezerwacja miejsc aż do 7 marca. Kolejny pakiet biletów pojawi się 6 lutego i obejmie terminy aż do 13 czerwca, co wynika z planowanego w tym czasie wprowadzenia korekty rozkładu jazdy przez PKP PLK.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli często podróżujesz EIC lub Pendolino, szczególnie na trasach Warszawa Kraków, Warszawa Gdańsk czy Warszawa Wrocław, zyskasz większą pewność planowania wyjazdów. Wcześniejsza przedsprzedaż to także większa szansa na tańsze bilety z puli promocyjnej, które zwykle znikają jako pierwsze. To dobra wiadomość również dla osób planujących ferie zimowe oraz podróże w sezonie świątecznym.
Podsumowanie
Nowy system przedsprzedaży PKP Intercity to krok w kierunku wygodniejszego planowania podróży. Większe wyprzedzenie oznacza mniejsze ryzyko braku miejsc i większą dostępność tańszych biletów.
