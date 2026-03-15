Sprawdź, czy dotyczy Twojego domu. Nawet 8 tys. zł dopłaty dla właścicieli nieruchomości
Właściciele domów jednorodzinnych mogą wkrótce skorzystać z nowego wsparcia finansowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział program dopłat do instalacji umożliwiających zbieranie i wykorzystywanie deszczówki. Maksymalna kwota dofinansowania ma sięgnąć nawet 8 tys. zł, a nabór wniosków planowany jest jeszcze w 2026 roku.
Nowy program wsparcia dla właścicieli domów
Program Mikroretencja ma pomóc w tworzeniu przydomowych instalacji pozwalających gromadzić wodę opadową. Dzięki temu właściciele nieruchomości będą mogli wykorzystywać deszczówkę między innymi do podlewania ogrodu czy innych prac wokół domu.
Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z funduszy europejskich w ramach programu FEnIKS, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
Jak wysokie będzie dofinansowanie
Według zapowiedzi Narodowego Funduszu dopłata może pokryć nawet 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego gospodarstwa domowego wyniesie 8 tys. zł.
Oznacza to, że właściciel domu może odzyskać większość wydanych pieniędzy na instalację do gromadzenia wody opadowej.
Na co będzie można przeznaczyć pieniądze
Dotacje będzie można wykorzystać na różnego rodzaju rozwiązania związane z magazynowaniem i wykorzystywaniem deszczówki. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się między innymi:
zakup i montaż instalacji zbierających wodę z dachów, podjazdów lub chodników
budowa lub rozbudowa systemów do magazynowania wody w szczelnych zbiornikach
studnie chłonne, drenaże i skrzynki rozsączające
zbiorniki otwarte oraz elementy pozwalające wykorzystać wodę w ogrodzie, np. pompy lub systemy zraszające
Instalacja powinna być zaprojektowana tak, aby zebrana woda była wykorzystywana na terenie nieruchomości. W praktyce oznacza to, że nie powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
Kto będzie mógł otrzymać pieniądze
Z dopłat skorzystają osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny.
Program ma dotyczyć zarówno domów zamieszkiwanych na stałe, jak i tych wykorzystywanych okresowo.
Ważne jest także to, że wsparcie obejmie inwestycje już zakończone. Oznacza to, że właściciel domu najpierw poniesie koszty instalacji z własnych środków, a następnie będzie mógł ubiegać się o zwrot części wydatków.
Od kiedy będzie można składać wnioski
Narodowy Fundusz poinformował, że zakończył już etap przyjmowania wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Po podpisaniu odpowiednich umów to właśnie one będą prowadzić nabór dla mieszkańców w poszczególnych regionach.
Pierwsze nabory dla właścicieli domów mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku.
Co to oznacza dla czytelnika
Program Mikroretencja może być atrakcyjną propozycją dla osób planujących instalację systemów do zbierania deszczówki. Dzięki dopłacie inwestycja może stać się znacznie tańsza.
Warto również pamiętać, że wsparcie obejmie wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku. Osoby, które już zainwestowały w takie rozwiązania, również mogą mieć szansę na częściowy zwrot kosztów.
