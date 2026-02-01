Sprawdź, czy dotyczy Twojego dziecka. Szkoły wstrzymują zajęcia z powodu mrozów do minus 25 stopni
Ekstremalne mrozy wymuszają kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych. W gminie Baboszewo zapadła decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych. Powodem są prognozowane bardzo niskie temperatury oraz troska o bezpieczeństwo uczniów.
Zajęcia zawieszone w poniedziałek i wtorek
Zajęcia dydaktyczne w szkołach podstawowych na terenie gminy Baboszewo nie odbędą się w dniach 2 i 3 lutego. Decyzja dotyczy poniedziałku i wtorku i została podjęta w związku z zapowiedziami silnych mrozów, które mogą sięgać nawet minus 25 stopni Celsjusza.
Władze gminy wskazują, że priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza w trakcie porannych dojazdów do szkół.
Jak będą działały szkoły podstawowe
Choć zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone, szkoły podstawowe nie zostaną całkowicie zamknięte. W placówkach będą funkcjonowały świetlice, w których zorganizowana zostanie opieka dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia jej w domu.
Opieka będzie miała charakter wyłącznie opiekuńczy. Zajęcia lekcyjne nie będą realizowane.
Przedszkole pracuje bez zmian
Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolu w Baboszewie. Placówka będzie funkcjonować normalnie i realizować zajęcia zgodnie z obowiązującym planem. Rodzice dzieci przedszkolnych nie muszą przygotowywać się na zmiany w organizacji opieki.
Decyzja oparta na przepisach
Zawieszenie zajęć zostało podjęte w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych. Samorząd podkreśla, że sytuacja pogodowa jest monitorowana na bieżąco, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty.
Co to oznacza dla czytelnika
Rodzice uczniów szkół podstawowych w gminie Baboszewo nie powinni wysyłać dzieci na zajęcia lekcyjne w poniedziałek i wtorek. Jeśli nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej. Rodzice dzieci przedszkolnych powinni przygotować się na normalne funkcjonowanie placówki. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty gminy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
Podsumowanie
Silne mrozy wpływają na organizację nauki w kolejnych miejscowościach. W gminie Baboszewo szkoły podstawowe zawieszają zajęcia dydaktyczne na dwa dni, zapewniając jednocześnie opiekę świetlicową. Przedszkole działa bez zmian. Decyzja ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
