Sprawdź, czy dotyczy twojego konta. Banki wprowadzają nową zasadę dla przelewów
Coraz więcej banków w Polsce wprowadza nowe mechanizmy bezpieczeństwa przy przelewach internetowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim autoryzacji transakcji i mają ograniczyć rosnącą liczbę oszustw finansowych. Dla klientów oznacza to dodatkowe komunikaty, nowe powiadomienia w aplikacjach oraz konieczność dokładniejszego potwierdzania przelewów.
Co się zmienia
Banki rozwijają systemy, które mają zatrzymywać podejrzane przelewy zanim pieniądze opuszczą konto klienta. Jeśli system wykryje nietypową transakcję, może pojawić się dodatkowe okno z ostrzeżeniem. W niektórych przypadkach bank poprosi o ponowne potwierdzenie operacji lub wyświetli komunikat informujący o ryzyku oszustwa.
Nowe procedury dotyczą głównie przelewów wykonywanych do osób lub firm, z którymi klient wcześniej nie miał kontaktu. Bank może również poprosić o dodatkową autoryzację w aplikacji mobilnej albo poprzez kod SMS.
Fakty
Według danych instytucji finansowych liczba prób wyłudzeń pieniędzy przez internet w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, policję lub firmy kurierskie. Celem jest nakłonienie klienta do wykonania przelewu lub podania danych logowania.
Nowe systemy ostrzegawcze mają pomóc klientom zatrzymać się na chwilę i zastanowić przed wykonaniem transakcji. Banki podkreślają, że prawdziwy pracownik instytucji finansowej nigdy nie prosi o wykonanie przelewu ani o podanie kodów autoryzacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z bankowości internetowej, możesz zauważyć nowe komunikaty ostrzegawcze przy wykonywaniu przelewów. Nie oznacza to problemu z kontem, lecz dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
Warto pamiętać o kilku zasadach:
-
nie wykonuj przelewów pod presją czasu
-
nie podawaj nikomu kodów autoryzacyjnych
-
sprawdzaj dokładnie numer rachunku odbiorcy
-
jeśli ktoś podaje się za pracownika banku i prosi o przelew, zakończ rozmowę i skontaktuj się z bankiem samodzielnie
Nowe zabezpieczenia przy przelewach to odpowiedź banków na rosnącą falę oszustw finansowych. Dla klientów oznacza to kilka dodatkowych kroków przy niektórych transakcjach, ale też większą ochronę pieniędzy.
Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy w aplikacji bankowej, nie ignoruj go. W wielu przypadkach może to uchronić Cię przed utratą oszczędności.
Jeśli chcesz, Ania, mogę też zaraz przygotować kolejne 3 artykuły, które mają bardzo duży potencjał na kliknięcia w Discover dziś wieczorem. To może pomóc odbić ruch.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.