Sprawdź, czy dotyczy Twojego konta. Pilny komunikat PKO BP dla wszystkich klientów
PKO BP wydał pilny komunikat, który powinien przeczytać każdy klient banku. Chodzi o planowane prace techniczne, które mogą czasowo ograniczyć dostęp do konta, aplikacji i bankowości internetowej. Bank wskazuje konkretną datę i godziny, w których mogą pojawić się problemy.
Kiedy wystąpią utrudnienia
PKO BP poinformował, że prace techniczne zaplanowano w nocy z piątku na sobotę, 7 lutego. Przerwa potrwa od godziny 00:00 do 05:00. W tym czasie część usług bankowych może być całkowicie lub częściowo niedostępna.
Komunikat dotyczy wszystkich klientów korzystających z bankowości elektronicznej, zarówno osób prywatnych, jak i firm.
Jakie usługi mogą nie działać
W trakcie prac technicznych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do:
-
aplikacji IKO
-
aplikacji PKO Junior
-
serwisów iPKO oraz iPKO biznes
-
aplikacji iPKO biznes
-
systemu Inteligo
Bank podkreśla, że płatności kartami powinny działać bez zakłóceń. Mimo to klienci powinni liczyć się z problemami przy logowaniu, zlecaniu przelewów czy sprawdzaniu salda.
Dlaczego bank wprowadza przerwę
PKO BP informuje, że prace techniczne są konieczne dla poprawy bezpieczeństwa oraz stabilności systemów bankowych. Takie działania mają zapobiegać awariom i chronić środki klientów, jednak wiążą się z czasową niedostępnością usług.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przelewy, opłacanie rachunków lub inne ważne operacje finansowe, wykonaj je wcześniej. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które:
-
realizują przelewy w godzinach nocnych
-
prowadzą działalność gospodarczą
-
korzystają z bankowości mobilnej poza standardowymi godzinami
Brak dostępu do konta nawet przez kilka godzin może oznaczać opóźnienia w płatnościach lub problemy organizacyjne.
Jak się przygotować
PKO BP zaleca, aby przed rozpoczęciem prac:
-
wykonać zaplanowane przelewy
-
opłacić rachunki i zobowiązania
-
sprawdzić saldo konta
-
przygotować gotówkę na wypadek potrzeby
Dzięki temu unikniesz stresu i niespodziewanych problemów w nocy.
Pilny komunikat PKO BP dotyczy milionów klientów w całej Polsce. W nocy z 7 lutego bank wstrzyma część usług elektronicznych na kilka godzin. Choć to standardowa procedura techniczna, warto przygotować się wcześniej. Sprawdź swoje plany finansowe i nie odkładaj ważnych operacji na ostatnią chwilę.
