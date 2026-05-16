Sprawdź, czy dotyczy Twojego mieszkania. Od czerwca ruszają kontrole, a kary mogą sięgnąć nawet 5 tys. zł

16 maja 2026 18:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W wielu polskich miastach mieszkańcy zaczynają dostawać zawiadomienia o kontrolach. Urzędnicy sprawdzają dokumenty związane z odpadami, sposobem ogrzewania i odprowadzaniem ścieków. Problem w tym, że wiele osób nie wie, że brak jednej umowy lub deklaracji może skończyć się wysoką karą.

Coraz więcej gmin zapowiada wzmożone działania. Samorządy tłumaczą to nowymi obowiązkami i koniecznością uszczelnienia systemu. Kontrole mają dotyczyć zarówno domów jednorodzinnych, jak i części wspólnot mieszkaniowych.

Kontrole już ruszają w wielu miejscach

Najczęściej sprawdzane są:

  • umowy na wywóz nieczystości,
  • deklaracje śmieciowe,
  • sposób segregacji odpadów,
  • dokumenty dotyczące szamb i przydomowych oczyszczalni,
  • źródła ogrzewania zgłoszone do CEEB.

W praktyce oznacza to, że urzędnicy mogą poprosić mieszkańca o przedstawienie dokumentów potwierdzających legalny odbiór ścieków lub opłacanie wywozu odpadów. W części gmin pojawiają się też kontrole terenowe.

Kary mogą być bardzo wysokie

Największy problem mają osoby, które:

  • nie podpisały wymaganej umowy,
  • nie przechowują rachunków,
  • złożyły błędną deklarację,
  • nie zgłosiły zmian dotyczących źródła ogrzewania.

W niektórych przypadkach kara administracyjna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Samorządy podkreślają, że kontrole mają być regularne i obejmować coraz większą liczbę nieruchomości.

Warszawa również zwiększa działania

W Warszawie temat wraca szczególnie mocno w kontekście gospodarki odpadami i kontroli systemu ściekowego. Miasto od miesięcy zapowiada dokładniejsze sprawdzanie dokumentacji oraz większą liczbę kontroli w dzielnicach peryferyjnych i na terenach domów jednorodzinnych.

Urzędnicy tłumaczą, że problemem są nie tylko nieprawidłowości, ale także brak aktualnych danych w systemach miejskich.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym lub masz nieruchomość poza centrum miasta, warto już teraz sprawdzić:

  • czy masz aktualną umowę na odbiór nieczystości,
  • czy zachowujesz rachunki i potwierdzenia,
  • czy deklaracje śmieciowe są zgodne ze stanem faktycznym,
  • czy źródło ogrzewania zostało poprawnie zgłoszone do CEEB.

Wiele osób zakłada, że kontrola ich nie dotyczy. Tymczasem gminy coraz częściej korzystają z danych krzyżowych i porównują informacje z różnych rejestrów. W praktyce nawet drobny brak formalny może dziś skończyć się wezwaniem lub karą.

Podstawa prawna:

  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawa Prawo wodne,
  • przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
