Sprawdź, czy dotyczy Twojego pupila. Nowe przepisy dla właścicieli psów i kotów mogą kosztować nawet 5 000 zł
To nie jest kolejna drobna zmiana przepisów. W tle pojawia się obowiązek, który obejmie miliony właścicieli zwierząt w Polsce. Wielu z nas może nawet nie wiedzieć, że brak działania będzie oznaczał realne kary finansowe.
Sejm podjął decyzję. Powstanie ogólnopolski rejestr zwierząt
Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Za przyjęciem przepisów było 245 posłów, 22 było przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu.
Nowy system obejmie wszystkie oznakowane psy i koty w Polsce. Za jego prowadzenie odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dostęp do danych ma być możliwy m.in. przez aplikację mObywatel.
Obowiązkowe czipowanie. Każdy właściciel będzie musiał to zrobić
Nowe przepisy wprowadzają jasny obowiązek: każdy pies i kot musi zostać oznakowany mikroczipem.
Dotyczy to:
– zwierząt domowych
– zwierząt ze schronisk
– zwierząt przebywających w domach tymczasowych
W przypadku kotów wolno żyjących decyzję o ich oznakowaniu podejmą gminy.
Koszt czipowania i wpisu do rejestru ma wynosić maksymalnie około 50 zł i będzie realizowany przez lekarzy weterynarii.
Nawet 5 000 zł kary. To realne ryzyko
Największe emocje budzi zapis dotyczący kar. Za brak czipowania grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 000 zł.
To oznacza, że właściciele, którzy zignorują obowiązek, mogą zapłacić wielokrotnie więcej niż koszt samego oznakowania zwierzęcia.
Nowe funkcje dla właścicieli. Wszystko w telefonie
System ma przynieść także konkretne ułatwienia:
– dostęp do danych zwierzęcia online
– możliwość aktualizacji informacji kontaktowych
– zgłoszenie zaginięcia lub śmierci pupila
– przypomnienia o obowiązkowych szczepieniach
Z bazy korzystać będą także policja, straż miejska i służby weterynaryjne, co ma ułatwić identyfikację właścicieli.
Ważna zmiana dla schronisk i właścicieli
Ustawa wprowadza też nową zasadę: właściciel będzie miał maksymalnie 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska. Po tym czasie sprawa może zostać uznana za porzucenie.
Dokumenty dotyczące zwierząt mają funkcjonować w formie cyfrowej, co oznacza koniec papierowych potwierdzeń.
Dlaczego wprowadzono zmiany?
Powód jest konkretny. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami rosną bardzo szybko:
– 2012 rok: 126 mln zł
– 2023 rok: ponad 347 mln zł
Nowy system ma ograniczyć skalę problemu i ułatwić identyfikację właścicieli porzuconych zwierząt.
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Jeśli masz psa lub kota, czeka Cię obowiązek
Czipowanie stanie się standardem w całym kraju.
2. Lepiej nie zwlekać
Koszt to około 50 zł, ale kara może sięgnąć nawet 5 000 zł.
3. Zyskasz większą kontrolę nad danymi zwierzęcia
Wszystko będzie dostępne w jednym systemie.
4. Zmiany nie wejdą od razu
Na uruchomienie rejestru przewidziano do 2 lat, a na pełne oznakowanie zwierząt kolejne 3 lata.
Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez większych zmian, nowe obowiązki obejmą praktycznie każdego właściciela psa i kota w Polsce.
