Sprawdź, czy dotyczy Twojego pupila. Nowe przepisy dla właścicieli psów i kotów mogą kosztować nawet 5 000 zł

19 kwietnia 2026 22:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To nie jest kolejna drobna zmiana przepisów. W tle pojawia się obowiązek, który obejmie miliony właścicieli zwierząt w Polsce. Wielu z nas może nawet nie wiedzieć, że brak działania będzie oznaczał realne kary finansowe.

Uroczy szczeniak z szeroko otwartymi ustami, stoi na żywym zielonym trawniku. Uosabia czystą radość i duchową naturę zwierząt towarzyszących. Fot. Shutterstock
Sejm podjął decyzję. Powstanie ogólnopolski rejestr zwierząt

Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Za przyjęciem przepisów było 245 posłów, 22 było przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu.

Nowy system obejmie wszystkie oznakowane psy i koty w Polsce. Za jego prowadzenie odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dostęp do danych ma być możliwy m.in. przez aplikację mObywatel.

Obowiązkowe czipowanie. Każdy właściciel będzie musiał to zrobić

Nowe przepisy wprowadzają jasny obowiązek: każdy pies i kot musi zostać oznakowany mikroczipem.

Dotyczy to:

– zwierząt domowych
– zwierząt ze schronisk
– zwierząt przebywających w domach tymczasowych

W przypadku kotów wolno żyjących decyzję o ich oznakowaniu podejmą gminy.

Koszt czipowania i wpisu do rejestru ma wynosić maksymalnie około 50 zł i będzie realizowany przez lekarzy weterynarii.

Nawet 5 000 zł kary. To realne ryzyko

Największe emocje budzi zapis dotyczący kar. Za brak czipowania grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 000 zł.

To oznacza, że właściciele, którzy zignorują obowiązek, mogą zapłacić wielokrotnie więcej niż koszt samego oznakowania zwierzęcia.

Nowe funkcje dla właścicieli. Wszystko w telefonie

System ma przynieść także konkretne ułatwienia:

– dostęp do danych zwierzęcia online
– możliwość aktualizacji informacji kontaktowych
– zgłoszenie zaginięcia lub śmierci pupila
– przypomnienia o obowiązkowych szczepieniach

Z bazy korzystać będą także policja, straż miejska i służby weterynaryjne, co ma ułatwić identyfikację właścicieli.

Ważna zmiana dla schronisk i właścicieli

Ustawa wprowadza też nową zasadę: właściciel będzie miał maksymalnie 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska. Po tym czasie sprawa może zostać uznana za porzucenie.

Dokumenty dotyczące zwierząt mają funkcjonować w formie cyfrowej, co oznacza koniec papierowych potwierdzeń.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Powód jest konkretny. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami rosną bardzo szybko:

– 2012 rok: 126 mln zł
– 2023 rok: ponad 347 mln zł

Nowy system ma ograniczyć skalę problemu i ułatwić identyfikację właścicieli porzuconych zwierząt.

Co to oznacza dla Ciebie?

1. Jeśli masz psa lub kota, czeka Cię obowiązek
Czipowanie stanie się standardem w całym kraju.

2. Lepiej nie zwlekać
Koszt to około 50 zł, ale kara może sięgnąć nawet 5 000 zł.

3. Zyskasz większą kontrolę nad danymi zwierzęcia
Wszystko będzie dostępne w jednym systemie.

4. Zmiany nie wejdą od razu
Na uruchomienie rejestru przewidziano do 2 lat, a na pełne oznakowanie zwierząt kolejne 3 lata.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez większych zmian, nowe obowiązki obejmą praktycznie każdego właściciela psa i kota w Polsce.

