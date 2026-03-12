Sprawdź, czy dotyczy Twojej emerytury. Seniorzy w 2026 roku mogą oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych
Coraz więcej seniorów w Polsce korzysta z ulg i zwolnień, które pozwalają znacząco zmniejszyć codzienne wydatki. W 2026 roku część przepisów została zmieniona, a podniesione limity dochodowe sprawiają, że więcej osób starszych może skorzystać z przywilejów.
Eksperci wskazują, że dzięki zniżkom na transport, zwolnieniom z niektórych opłat oraz ulgą podatkowym wielu emerytów może zaoszczędzić w ciągu roku nawet kilka tysięcy złotych.
Zwolnienie z abonamentu RTV
Jedną z ważnych zmian jest podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zwolnienia z opłaty za abonament RTV. W 2026 roku limit ten wynosi 4 451,78 zł brutto miesięcznie.
Zwolnienie przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat i których emerytura nie przekracza wskazanego poziomu. Dzięki temu wielu seniorów może zrezygnować z opłaty wynoszącej 30,50 zł miesięcznie, co w skali roku daje 366 zł oszczędności.
Seniorzy po 75. roku życia nie muszą składać żadnych wniosków. Ich uprawnienia są weryfikowane automatycznie przez system PESEL.
Osoby młodsze, które spełniają kryterium dochodowe, powinny jednak zgłosić się do placówki pocztowej z decyzją o wysokości świadczenia z ZUS, aby formalnie potwierdzić zwolnienie.
Tańsze podróże pociągami
Duże oszczędności mogą przynieść także zniżki na przejazdy kolejowe. Emeryci i renciści posiadający legitymację mogą dwa razy w roku kupić bilety na pociągi z 37-procentową ulgą.
Jeszcze szerszą ofertę zapewnia Bilet Seniora w PKP Intercity. Osoby powyżej 60. roku życia mogą kupować bilety tańsze o 30 procent na każdą podróż. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń dotyczących liczby przejazdów.
Aby skorzystać z tej zniżki, wystarczy podczas zakupu biletu lub kontroli okazać dokument potwierdzający wiek.
Co to oznacza dla seniorów
Łącząc różne formy wsparcia, osoby starsze mogą znacząco obniżyć swoje wydatki. Zwolnienie z abonamentu, zniżki na transport oraz inne dostępne ulgi pozwalają ograniczyć koszty życia.
Eksperci podkreślają, że wielu seniorów wciąż nie korzysta z przysługujących im przywilejów, ponieważ nie zna obowiązujących przepisów lub nie zgłosiło odpowiednich dokumentów.
Podsumowanie
Zmiany wprowadzone w 2026 roku sprawiają, że więcej emerytów może skorzystać z ulg finansowych. Zwolnienie z abonamentu RTV, zniżki na kolej oraz inne przywileje mogą w ciągu roku przynieść realne oszczędności.
Dlatego seniorzy powinni sprawdzić, czy spełniają nowe warunki i czy wszystkie dostępne ulgi zostały już przez nich wykorzystane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.