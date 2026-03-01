Sprawdź, czy grozi Ci 9610 zł kary. Od stycznia system działa bez litości
Nowy rok przyniósł kierowcom bolesną zmianę. Od 1 stycznia 2026 r. wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Powód jest prosty: podniesiono minimalne wynagrodzenie, a to właśnie ono stanowi podstawę do wyliczania opłat nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Dla części właścicieli pojazdów oznacza to rachunek sięgający nawet 9 610 zł. W przypadku ciężarówek i autobusów kara może przekroczyć 14 tys. zł.
Ile zapłacisz za brak OC w 2026 roku
Od stycznia minimalna pensja wzrosła do 4 806 zł brutto. Automatycznie podniosły się również maksymalne stawki kar.
Właściciele samochodów osobowych zapłacą:
– 1 920 zł za przerwę w OC do 3 dni,
– 4 810 zł za brak polisy od 4 do 14 dni,
– 9 610 zł za przerwę powyżej 14 dni.
Motocykliści zapłacą odpowiednio 320 zł, 800 zł i 1 600 zł.
Najwyższe sankcje dotyczą pojazdów ciężarowych, ciągników i autobusów. W ich przypadku kara za brak OC dłuższy niż dwa tygodnie wynosi 14 420 zł.
System działa automatycznie
Za wykrywanie przerw w ubezpieczeniu odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie trzeba zostać zatrzymanym do kontroli drogowej. System informatyczny analizuje bazy danych i automatycznie wykrywa luki w ciągłości polisy.
Po wykryciu braku OC właściciel pojazdu otrzymuje wezwanie do zapłaty. Wysokość kary zależy wyłącznie od rodzaju pojazdu i długości przerwy.
Kiedy OC się nie przedłuży
W większości przypadków polisa odnawia się automatycznie. Są jednak wyjątki.
Problem pojawia się, gdy kupisz samochód z polisą poprzedniego właściciela. Taka umowa nie przedłuży się sama po zakończeniu okresu ochrony. Druga sytuacja dotyczy braku pełnej płatności za poprzednią składkę. Wtedy ubezpieczyciel może nie przedłużyć ochrony.
W obu przypadkach wielu kierowców dowiaduje się o przerwie dopiero po otrzymaniu pisma z UFG.
Czy można się bronić
Nie każde wezwanie oznacza winę kierowcy. Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie przekazało danych do systemu. W takiej sytuacji wystarczy przedstawić dokument potwierdzający ciągłość OC.
Jeśli pojazd został sprzedany lub skradziony, konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak umowa sprzedaży czy zgłoszenie kradzieży.
Gdy kara jest zasadna, można złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty albo o częściowe umorzenie z powodu trudnej sytuacji finansowej.
Co to oznacza dla kierowców
W 2026 roku brak OC to ryzyko bardzo wysokiego rachunku. Nawet kilkunastodniowe opóźnienie może kosztować kilka tysięcy złotych.
Warto sprawdzić termin wygaśnięcia polisy i upewnić się, że ubezpieczenie jest aktywne. System działa automatycznie, a kary są naliczane bez względu na to, czy kierowca faktycznie korzystał z pojazdu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.