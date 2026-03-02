Sprawdź, czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na Twoje rachunki. Ministerstwo Energii wydało pilny komunikat

2 marca 2026 22:06

Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest zagrożone. Tak wynika z oficjalnego komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Energii. Resort odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących możliwych zakłóceń dostaw ropy i gazu w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

Ministerstwo Energii podkreśliło, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy naftowej i gazu do Polski. W komunikacie zaznaczono również, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Resort zwrócił uwagę na pojawiające się w internecie fałszywe informacje oraz spekulacje, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój wśród obywateli. Zaapelowano o ostrożność i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji.

Fakty

Polska od kilku lat prowadzi politykę dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Oznacza to ograniczanie zależności od jednego kierunku importu i rozwijanie alternatywnych źródeł.

Ropa naftowa trafia do kraju zarówno drogą morską, jak i rurociągami. Gaz ziemny dostarczany jest między innymi poprzez terminal LNG w Świnoujściu oraz połączenia gazowe z innymi państwami europejskimi.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze magazynowej oraz rezerwom strategicznym Polska posiada zabezpieczenia pozwalające utrzymać stabilność dostaw nawet w przypadku zakłóceń na rynkach światowych.

Ministerstwo Energii wprost wskazało, że obecna sytuacja geopolityczna nie przekłada się na ryzyko przerw w dostawach surowców do naszego kraju.

Co to oznacza dla Ciebie

Nie ma podstaw do obaw o brak paliwa na stacjach ani o nagłe przerwy w dostawach gazu. Komunikat resortu oznacza, że system energetyczny funkcjonuje stabilnie, a dostawy realizowane są zgodnie z planem.

Nie ma również informacji o planowanych ograniczeniach czy reglamentacji surowców. Warto jednak śledzić oficjalne komunikaty instytucji państwowych i nie ulegać niesprawdzonym doniesieniom publikowanym w mediach społecznościowych.

