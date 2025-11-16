Sprawdź, czy masz to w domu. PKO BP wypłaca wysokie rekompensaty za dokumenty z PRL. Niektóre są warte fortunę
W wielu polskich domach leżą zapomniane dokumenty z czasów PRL. Warto do nich wrócić, bo mogą oznaczać realne pieniądze. PKO BP przypomina, że wciąż wypłaca rekompensaty za książeczki przedpłatowe na samochody z epoki PRL, a od 2025 roku kwoty zostały znacząco podwyższone. Dla niektórych to ostatnia szansa, aby odzyskać część pieniędzy sprzed kilkudziesięciu lat.
Książeczki przedpłatowe z literą „F” z PRL znów mają wartość
W latach 70. Polacy zakładali specjalne książeczki oszczędnościowe z myślą o zakupie kultowego Fiata 126p lub FSO 1500. Wpłacali na nie pieniądze latami, a odbiór samochodu zależał od kolejności i deklarowanego roku przedpłaty. Maluch kosztował wtedy równowartość około 20 średnich pensji.
Upadek PRL sprawił jednak, że wielu posiadaczy książeczek nigdy nie zobaczyło ani auta, ani zwrotu pieniędzy. Teraz sytuacja się zmieniła.
Od 1 stycznia 2025 obowiązują nowe, wyższe kwoty rekompensat
Podniesione kwoty obowiązują na podstawie decyzji ministra finansów z listopada 2024 roku. Waloryzacja ma odzwierciedlać inflację i wartość środków wpłacanych kilkadziesiąt lat temu.
Nowe stawki wynoszą:
– 19 391 zł dla osób, które wpłacały na Fiata 126p,
– 27 479 zł dla osób oszczędzających na FSO 1500.
Kwoty są aktualizowane co kwartał, dlatego eksperci radzą nie zwlekać z wizytą w oddziale.
Jak odzyskać pieniądze z książeczki? Procedura jest prosta
PKO BP podkreśla, że wniosek o rekompensatę można złożyć w każdym oddziale banku. Wystarczy:
– odnaleźć oryginalną książeczkę przedpłatową z literą „F”,
– zabrać dokument tożsamości,
– zgłosić się do okienka obsługi klientów.
W przypadku spadkobierców konieczne może być okazanie dokumentów potwierdzających prawo do dziedziczenia.
Bank rozpatruje sprawę indywidualnie, a wypłaty realizowane są bezpośrednio na konto.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli w domu masz stare segregatory, szuflady z dokumentami, rodzinne pamiątki lub nieprzejrzane teczki po rodzicach lub dziadkach, warto je przejrzeć. Książeczki oszczędnościowe z PRL często wyglądają niepozornie, ale ich wartość może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Dla wielu rodzin to realne wsparcie finansowe – szczególnie w czasie rosnących kosztów życia. Warto też poinformować bliskich, zwłaszcza osoby starsze, które mogą nie mieć świadomości, że przysługuje im rekompensata.
