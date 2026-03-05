Sprawdź, czy możesz nie płacić za śmieci w 2026 roku. Część emerytów ma prawo do pełnego zwolnienia
W wielu polskich miastach rachunki za wywóz odpadów komunalnych rosną z roku na rok. Dla wielu seniorów jest to poważne obciążenie domowego budżetu. Okazuje się jednak, że w określonych sytuacjach emeryci mogą zostać całkowicie zwolnieni z tej opłaty. W niektórych przypadkach oznacza to nawet zerowy rachunek za śmieci.
Co ważne, takie zwolnienie nie przysługuje automatycznie. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie.
Dlaczego opłata za śmieci dotyczy także emerytów
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi płacić za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku czy źródła dochodu.
Oznacza to, że również osoby pobierające emeryturę muszą regulować rachunki za wywóz śmieci. Wysokość opłat oraz terminy ich płatności ustalane są przez samorządy.
Jednocześnie przepisy pozwalają gminom wprowadzać różnego rodzaju ulgi i programy pomocowe dla mieszkańców, w tym dla seniorów.
Ulgi dla seniorów w wielu miastach
W wielu gminach funkcjonują lokalne programy wsparcia, które mają pomóc osobom o niskich dochodach w opłacaniu rachunków za odpady.
Przykładem są programy osłonowe dla seniorów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. W takich przypadkach część kosztów może zostać pokryta przez gminę w formie zasiłku lub dopłaty.
Warunki przyznania takiej pomocy zależą od miejsca zamieszkania. Najczęściej brane są pod uwagę:
wysokość dochodu
liczba osób w gospodarstwie domowym
status emeryta lub rencisty
W wielu miastach wsparcie przyznawane jest przez ośrodki pomocy społecznej.
Kiedy możliwe jest pełne zwolnienie z opłat
Istnieje również sytuacja, w której opłata za śmieci może zostać całkowicie zniesiona. Dotyczy to nieruchomości, w których faktycznie nikt nie mieszka.
Jeżeli lokal przez dłuższy czas pozostaje pusty, właściciel może wystąpić o czasowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami.
Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi wtedy, gdy senior:
przebywa w szpitalu lub sanatorium
zamieszkał czasowo u rodziny
przeniósł się do domu opieki
wyjechał na dłuższy czas poza miejsce zamieszkania
Jeśli w mieszkaniu nie powstają odpady, gmina może zawiesić naliczanie opłat.
Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za śmieci
Aby skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie miasta lub gminy.
Najczęściej wymagane są:
oświadczenie o braku osób zamieszkujących nieruchomość
wskazanie okresu, w którym mieszkanie będzie puste
dokument potwierdzający pobyt w innym miejscu, np. w sanatorium lub placówce opiekuńczej
Po złożeniu dokumentów urząd może wstrzymać naliczanie opłaty na określony czas.
Gdzie znaleźć potrzebne dokumenty
Formularze dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami dostępne są zazwyczaj w kilku miejscach.
Można je znaleźć:
na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej
na platformie ePUAP
w urzędzie w punkcie obsługi mieszkańców
W wielu samorządach dokumenty można złożyć również elektronicznie.
Co to oznacza dla seniorów
Rosnące koszty wywozu śmieci stają się coraz większym problemem dla wielu emerytów. Warto jednak wiedzieć, że w określonych sytuacjach można znacząco zmniejszyć rachunki lub nawet całkowicie uniknąć opłat.
Kluczowe jest sprawdzenie zasad obowiązujących w swojej gminie i złożenie odpowiednich dokumentów. W wielu przypadkach wystarczy jedna deklaracja, aby uzyskać realną ulgę w domowym budżecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.