Sprawdź, czy należą Ci się pieniądze z ZUS. Na kontach po zmarłych leżą tysiące złotych
Mało kto wie, że po śmierci bliskiej osoby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą pozostać środki, które można odzyskać. Na subkontach ZUS znajdują się pieniądze podlegające dziedziczeniu. W wielu przypadkach kwoty sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednak aby je otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Na subkontach mogą być duże kwoty
Subkonto w ZUS to część systemu emerytalnego, na którą trafia część składek ubezpieczonych. Dotyczy to przede wszystkim osób należących do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz tych, którzy urodzili się po 1968 roku, nawet jeśli nie byli członkami OFE.
Środki gromadzone na takim subkoncie nie przepadają po śmierci właściciela. Mogą zostać przekazane osobom uprawnionym do dziedziczenia. Według danych ZUS średnia kwota zgromadzona na takim koncie wynosi około 29 tysięcy złotych.
Wypłata nie następuje automatycznie
Problem polega na tym, że wiele rodzin nie wie o możliwości odzyskania tych pieniędzy. Wypłata środków z subkonta ZUS nie następuje automatycznie. Osoby uprawnione muszą zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć odpowiedni wniosek.
Prawo do tych pieniędzy mają osoby wskazane przez zmarłego. Mogą to być nie tylko członkowie rodziny, ale także inne osoby fizyczne wskazane wcześniej jako uposażone.
Jak wygląda procedura odzyskania pieniędzy
Procedura zależy od tego, czy zmarła osoba była członkiem OFE.
Jeżeli należała do Otwartego Funduszu Emerytalnego, sprawę należy rozpocząć w OFE. Natomiast w przypadku osób, które miały jedynie subkonto w ZUS, wniosek składa się bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Aby odzyskać pieniądze, trzeba złożyć formularz USS, czyli wniosek o transfer lub wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej.
Jeżeli zmarły nie wskazał żadnej osoby uprawnionej, zgromadzone pieniądze stają się częścią spadku i są dzielone zgodnie z przepisami prawa spadkowego.
Wypłata gwarantowana dla bliskich
W niektórych przypadkach możliwa jest również tzw. wypłata gwarantowana. To jednorazowe świadczenie dla osób wskazanych przez emeryta, który posiadał subkonto w ZUS.
Taka wypłata przysługuje, jeśli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od momentu przyznania emerytury po ukończeniu 65 lat.
Jeśli emeryt nie wskazał żadnej osoby uposażonej, prawo do tych środków może mieć małżonek pozostający ze zmarłym we wspólności majątkowej. W innych sytuacjach pieniądze również wchodzą do masy spadkowej.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla wielu rodzin może to oznaczać możliwość odzyskania znaczącej kwoty pieniędzy, o której wcześniej nie miały pojęcia. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy zmarła bliska osoba posiadała subkonto w ZUS lub była członkiem OFE.
W takiej sytuacji wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Nie trzeba korzystać z pośredników ani płacić firmom, które oferują pomoc w odzyskiwaniu tych środków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.