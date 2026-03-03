Sprawdź, czy ZUS zaniżył Twoją emeryturę. Jeden brakujący dokument może podnieść świadczenie o kilkaset złotych
Wielu seniorów otrzymuje niższą emeryturę, niż faktycznie im się należy. Nie chodzi o błąd urzędników, lecz o braki w dokumentacji sprzed lat. Wystarczy jeden kluczowy dokument, aby ZUS ponownie przeliczył świadczenie i podwyższył jego wysokość.
Dlaczego emerytura może być zaniżona
Wysokość emerytury zależy od udokumentowanych okresów pracy i wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli w aktach ZUS brakuje potwierdzenia zatrudnienia lub informacji o wynagrodzeniu, dany okres może nie zostać uwzględniony przy wyliczaniu świadczenia.
Najczęściej problem dotyczy lat pracy sprzed 1999 roku. Wtedy nie prowadzono jeszcze indywidualnych kont w obecnym kształcie, a dane o zarobkach znajdowały się wyłącznie w dokumentacji pracodawców.
Jeden dokument, który robi różnicę
Kluczowe znaczenie ma świadectwo pracy oraz druk Rp-7, czyli zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. To na ich podstawie ZUS ustala kapitał początkowy za okres sprzed reformy systemu emerytalnego.
Brak takiego dokumentu może oznaczać pominięcie kilku lat pracy. W praktyce przekłada się to nawet na 100 do 500 zł mniej miesięcznie.
Kogo dotyczy problem
Największe znaczenie ma to dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku. Dla tej grupy kapitał początkowy ma bezpośredni wpływ na wysokość obecnej emerytury.
Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany, dokumentów należy szukać w archiwach państwowych lub firmach przechowujących akta zlikwidowanych przedsiębiorstw. Pomocne mogą być także legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zarobkach, umowy o pracę czy inne pisma potwierdzające okres zatrudnienia.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest powołanie świadków, którzy potwierdzą zatrudnienie przed sądem.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli jesteś na emeryturze i masz wątpliwości co do jej wysokości, warto sprawdzić, czy wszystkie okresy pracy zostały uwzględnione. Samo dostarczenie brakujących dokumentów nie wystarczy. Konieczne jest złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia w ZUS.
To może oznaczać realny wzrost miesięcznych wypłat oraz wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
Brak świadectwa pracy lub zaświadczenia Rp-7 może obniżyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Szczególnie powinny to sprawdzić osoby pracujące przed 1999 rokiem. Uzupełnienie dokumentów i złożenie wniosku o ponowne przeliczenie może znacząco poprawić sytuację finansową seniora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.