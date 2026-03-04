Sprawdź, ile naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane GUS pokazują kluczową granicę wynagrodzeń
Główny Urząd Statystyczny ujawnił najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Okazuje się, że połowa pracujących otrzymuje pensję wyższą niż określona kwota, a druga połowa zarabia mniej. Wskaźnik ten pozwala lepiej zrozumieć rzeczywisty poziom zarobków w kraju niż często cytowana średnia krajowa.
Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2025 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7145,33 zł. Oznacza to, że dokładnie połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nieprzekraczające tej kwoty, a druga połowa zarobiła więcej.
Jednocześnie mediana była wyraźnie niższa od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Co pokazują najnowsze dane
Średnia pensja brutto w tym samym miesiącu wyniosła 8649,13 zł. To aż o 17,4 procent więcej niż wartość mediany.
Różnica ta pokazuje ważną cechę statystyk wynagrodzeń. Średnia pensja może być zawyżana przez najwyższe zarobki części pracowników, natomiast mediana lepiej oddaje poziom dochodów przeciętnej osoby.
W sierpniu 2025 roku mediana była nieco wyższa i wynosiła 7228 zł. We wrześniu spadła więc o 83 zł.
Różnice między kobietami a mężczyznami
Statystyki pokazują również wyraźne różnice w zarobkach między płciami.
Mediana wynagrodzeń wśród mężczyzn wyniosła 7400 zł brutto. W przypadku kobiet była niższa i osiągnęła poziom 6956,10 zł.
Podobną różnicę widać także w średnim wynagrodzeniu. Wśród mężczyzn wynosiło ono 9032,91 zł brutto, natomiast wśród kobiet 8255,75 zł.
Kto zarabia najwięcej
Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w grupie pracowników w wieku od 45 do 54 lat. Mediana wyniosła tam 7440 zł.
Najniższe zarobki występowały wśród najmłodszych pracowników do 24. roku życia. W tej grupie mediana wyniosła 5816,90 zł.
Duże znaczenie ma także wielkość firmy. W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad tysiąc osób mediana wynagrodzeń wyniosła 8423,40 zł.
Najniższe wynagrodzenia pojawiały się w najmniejszych firmach, zatrudniających do dziewięciu pracowników. Tam mediana wynosiła 4666 zł.
Co to oznacza dla czytelnika
Dane o medianie wynagrodzeń pokazują bardziej realistyczny obraz zarobków w Polsce niż średnia krajowa. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy nasze wynagrodzenie mieści się w typowym przedziale płac.
Jeśli ktoś zarabia około 7 tys. zł brutto miesięcznie, znajduje się mniej więcej w środku rozkładu wynagrodzeń w kraju.
Najświeższe statystyki GUS pokazują, że granica przeciętnych zarobków w Polsce jest niższa niż sugeruje średnia krajowa. Mediana wynagrodzeń wyniosła we wrześniu 2025 roku 7145,33 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.