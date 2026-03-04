Sprawdź, ile naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane GUS pokazują kluczową granicę wynagrodzeń

Główny Urząd Statystyczny ujawnił najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Okazuje się, że połowa pracujących otrzymuje pensję wyższą niż określona kwota, a druga połowa zarabia mniej. Wskaźnik ten pozwala lepiej zrozumieć rzeczywisty poziom zarobków w kraju niż często cytowana średnia krajowa.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2025 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7145,33 zł. Oznacza to, że dokładnie połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nieprzekraczające tej kwoty, a druga połowa zarobiła więcej.

Jednocześnie mediana była wyraźnie niższa od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Co pokazują najnowsze dane

Średnia pensja brutto w tym samym miesiącu wyniosła 8649,13 zł. To aż o 17,4 procent więcej niż wartość mediany.

Różnica ta pokazuje ważną cechę statystyk wynagrodzeń. Średnia pensja może być zawyżana przez najwyższe zarobki części pracowników, natomiast mediana lepiej oddaje poziom dochodów przeciętnej osoby.

W sierpniu 2025 roku mediana była nieco wyższa i wynosiła 7228 zł. We wrześniu spadła więc o 83 zł.

Różnice między kobietami a mężczyznami

Statystyki pokazują również wyraźne różnice w zarobkach między płciami.

Mediana wynagrodzeń wśród mężczyzn wyniosła 7400 zł brutto. W przypadku kobiet była niższa i osiągnęła poziom 6956,10 zł.

Podobną różnicę widać także w średnim wynagrodzeniu. Wśród mężczyzn wynosiło ono 9032,91 zł brutto, natomiast wśród kobiet 8255,75 zł.

Kto zarabia najwięcej

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w grupie pracowników w wieku od 45 do 54 lat. Mediana wyniosła tam 7440 zł.

Najniższe zarobki występowały wśród najmłodszych pracowników do 24. roku życia. W tej grupie mediana wyniosła 5816,90 zł.

Duże znaczenie ma także wielkość firmy. W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad tysiąc osób mediana wynagrodzeń wyniosła 8423,40 zł.

Najniższe wynagrodzenia pojawiały się w najmniejszych firmach, zatrudniających do dziewięciu pracowników. Tam mediana wynosiła 4666 zł.

Co to oznacza dla czytelnika

Dane o medianie wynagrodzeń pokazują bardziej realistyczny obraz zarobków w Polsce niż średnia krajowa. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy nasze wynagrodzenie mieści się w typowym przedziale płac.

Jeśli ktoś zarabia około 7 tys. zł brutto miesięcznie, znajduje się mniej więcej w środku rozkładu wynagrodzeń w kraju.

Najświeższe statystyki GUS pokazują, że granica przeciętnych zarobków w Polsce jest niższa niż sugeruje średnia krajowa. Mediana wynagrodzeń wyniosła we wrześniu 2025 roku 7145,33 zł brutto.

