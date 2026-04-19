Sprawdź, jaka pogoda czeka Mazowsze. Początek tygodnia przyniesie zmianę
Po kilku przyjemnych dniach wielu mieszkańców Mazowsza liczyło na stabilną, wiosenną aurę. Początek nowego tygodnia przyniesie jednak mieszankę warunków, które mogą wpłynąć na codzienne plany. Nie wszędzie będzie tak spokojnie, jak w weekend.
Poniedziałek z chmurami i wiatrem
Początek tygodnia nie rozpieszcza pogodą. Od rana nad Mazowszem pojawi się duże zachmurzenie, które może utrzymywać się przez większą część dnia.
Temperatura rano wyniesie około 8°C, a w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 12°C. To oznacza umiarkowane, ale odczuwalne ocieplenie.
Dodatkowym utrudnieniem może być wiatr. Jego prędkość osiągnie około 23-25 km/h, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
Wtorek przyniesie więcej słońca
We wtorek sytuacja zacznie się poprawiać. Pojawi się więcej przejaśnień i słońca, choć poranek będzie wyraźnie chłodniejszy.
Termometry o świcie pokażą około 6°C, ale w ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie do 12°C.
Wiatr nieco osłabnie, choć w porywach może osiągać nawet 40 km/h.
Środa z wyraźnym ociepleniem
Najlepsza pogoda przypadnie na środek tygodnia. Środa zapowiada się słonecznie i cieplej niż poprzednie dni.
Temperatura może wzrosnąć nawet do 15°C, co oznacza prawdziwie wiosenne warunki.
Poranek nadal będzie chłodny, ale w ciągu dnia odczujemy wyraźną poprawę komfortu.
Wiosna wraca, ale nie na stałe
Prognozy pokazują, że wiosna stopniowo się umacnia, choć pogoda nadal będzie zmienna. To typowy okres przejściowy, w którym ciepłe dni przeplatają się z chłodniejszymi porankami.
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Poranki będą chłodne
Warto ubierać się warstwowo, szczególnie wychodząc rano.
2. Wiatr może być odczuwalny
Nawet przy wyższej temperaturze pogoda może wydawać się chłodniejsza.
3. Najlepszy dzień to środa
Jeśli planujesz aktywności na zewnątrz, to właśnie wtedy warunki będą najkorzystniejsze.
Początek tygodnia na Mazowszu przyniesie zmienną aurę, ale z wyraźnym trendem ocieplenia. Warto śledzić prognozy na bieżąco, bo wiosna dopiero się rozkręca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.