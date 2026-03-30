Sprawdź, jaka pogoda uderzy w święta. Prognozy nagle się zmieniły
Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na chłodną Wielkanoc, ale najnowsze prognozy całkowicie zmieniają obraz sytuacji. Meteorolodzy mówią już o wyraźnym ociepleniu, które może zaskoczyć wielu Polaków. Coraz więcej modeli wskazuje, że święta upłyną pod znakiem wiosennej aury.
Nagła zmiana prognoz
Kilka tygodni temu synoptycy przewidywali temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza. Teraz scenariusz jest zupełnie inny. Najnowsze wyliczenia pokazują, że słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet w okolice 18–20 stopni.
To duża zmiana, która oznacza, że zamiast zimowej końcówki marca możemy mieć prawdziwy powiew wiosny.
Ocieplenie ruszy jeszcze przed świętami
Pierwsze wyraźne oznaki poprawy pogody mają pojawić się już w czwartek. W wielu regionach, w tym na Mazowszu, temperatura może wzrosnąć do około 14 stopni.
Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, co stworzy dobre warunki do przygotowań świątecznych i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Wielkanoc z temperaturą nawet 18 stopni
Najcieplejszym dniem ma być niedziela wielkanocna. W centralnej Polsce prognozowane jest nawet 18 stopni Celsjusza.
Choć niebo może być częściowo zachmurzone, to temperatury będą sprzyjały spacerom i spotkaniom rodzinnym na zewnątrz.
Lany poniedziałek również bez chłodu
Również drugi dzień świąt zapowiada się dość przyjemnie. Prognozy wskazują około 14 stopni, co oznacza kontynuację wiosennej aury.
Nie jest jednak wykluczone, że lokalnie pojawią się chłodniejsze poranki lub przymrozki.
Tegoroczna Wielkanoc może być jedną z cieplejszych od lat. Warto przygotować się nie tylko na tradycyjne świętowanie przy stole, ale też na aktywność na świeżym powietrzu.
To dobra okazja na spacery, wyjazdy czy rodzinne spotkania poza domem. Jednocześnie warto pamiętać, że pogoda wiosną potrafi być zmienna, dlatego lepiej śledzić aktualne prognozy na bieżąco.
