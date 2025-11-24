Sprawdź, kto uratował pasażerów przed tragedią. Maszynista z Kolei Mazowieckich nagrodzony za bohaterską postawę
Związek Zawodowy Pracowników Kolei Mazowieckich poinformował o wyjątkowej decyzji Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Maszynista Mateusz Maciak otrzymał nagrodę uznaniową w wysokości pięciu tysięcy złotych za swoją szybką i opanowaną reakcję, dzięki której udało się uniknąć poważnego wypadku.
Według komunikatu związkowego, to właśnie jego profesjonalna postawa sprawiła, że nie doszło do wykolejenia pociągu, którym kierował. Choć szczegóły zdarzenia nie zostały oficjalnie ujawnione, jedno jest pewne – sytuacja była na tyle poważna, że mogła zakończyć się tragicznie. Natychmiastowa reakcja maszynisty zapobiegła potencjalnemu zagrożeniu dla pasażerów i infrastruktury.
Zarząd Kolei Mazowieckich podkreślił, że nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności za wzorową pracę, odpowiedzialność oraz zachowanie, które może być przykładem dla innych pracowników spółki. Związkowcy zaznaczyli, że cieszy ich fakt, iż bohater dnia został doceniony w sposób oficjalny i symboliczny.
Sytuacja przypomina, jak ogromną odpowiedzialność ponoszą maszynista i pracownicy kolei każdego dnia. Reagują w ułamkach sekund, często w warunkach wymagających precyzji, zimnej krwi i doświadczenia. To właśnie takie postawy budują zaufanie pasażerów do transportu kolejowego i pokazują, że bezpieczeństwo jest nadrzędnym priorytetem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.