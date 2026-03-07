Sprawdź mapę cen paliw! Te różnice między województwami szokują. Znamy też najnowsze prognozy dla polskich kierowców na marzec 2026.

7 marca 2026 10:50 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Kierowcy z niepokojem patrzą na pylony stacji paliw. Choć cena baryłki ropy na rynkach światowych gwałtownie reaguje na konflikt w Iranie, sytuacja na polskich stacjach jest mocno zróżnicowana regionalnie. Najnowszy raport pokazuje różnice sięgające nawet kilkudziesięciu groszy na litrze między poszczególnymi województwami.

Fot. Pixabay

Średnie ceny paliw w Polsce (stan na 07.03.2026)

Mimo presji inflacyjnej, średnie ogólnopolskie ceny utrzymują się na poziomie wyższym niż w lutym, ale poniżej psychologicznej bariery 7 zł dla benzyny 95. Oto jak kształtują się stawki:

  • Benzyna Pb95: 6,74 zł/l
  • Olej napędowy (ON): 6,82 zł/l
  • Autogaz (LPG): 2,98 zł/l

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? Tabela regionalna

Lokalizacja stacji ma kluczowe znaczenie dla portfela kierowcy. Tradycyjnie najdrożej jest w regionach turystycznych oraz w województwach z mniejszą konkurencją niezależnych stacji:

Województwo Średnia cena Pb95 Status
Opolskie 6,58 zł Najtaniej w Polsce
Śląskie 6,61 zł Niskie ceny (bliskość rafinerii)
Mazowieckie 6,79 zł Średnia krajowa
Zachodniopomorskie 6,92 zł Najdrożej w Polsce

Wpływ wojny w Iranie na polskie stacje

Analitycy rynkowi cytowani przez Business Insider podkreślają, że obecne ceny na stacjach nie uwzględniają jeszcze w pełni skutków blokady Cieśniny Ormuz. Jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie nie opadnie, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się korekty cen w górę o ok. 15-20 groszy na litrze. Obecnie stacje korzystają jeszcze z zapasów kupionych po niższych cenach hurtowych.

Dlaczego różnice między województwami są tak duże?

Istnieje kilka powodów, dla których mieszkaniec Opola płaci za bak o 15 zł mniej niż kierowca ze Szczecina:

  • Logistyka i transport: Odległość od baz paliwowych i rafinerii (np. Płock, Gdańsk) bezpośrednio wpływa na koszty dostawy.
  • Konkurencja lokalna: Duża liczba stacji przymarketowych wymusza niższe marże na stacjach koncernowych w dużych aglomeracjach.
  • Polityka cenowa: W regionach przygranicznych ceny bywają wyższe ze względu na tzw. turystykę paliwową obywateli sąsiednich państw.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu cenowego Business Insider Polska oraz danych analitycznych (marzec 2026).

 

