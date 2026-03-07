Sprawdź mapę cen paliw! Te różnice między województwami szokują. Znamy też najnowsze prognozy dla polskich kierowców na marzec 2026.
Średnie ceny paliw w Polsce (stan na 07.03.2026)
Mimo presji inflacyjnej, średnie ogólnopolskie ceny utrzymują się na poziomie wyższym niż w lutym, ale poniżej psychologicznej bariery 7 zł dla benzyny 95. Oto jak kształtują się stawki:
- Benzyna Pb95: 6,74 zł/l
- Olej napędowy (ON): 6,82 zł/l
- Autogaz (LPG): 2,98 zł/l
Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? Tabela regionalna
Lokalizacja stacji ma kluczowe znaczenie dla portfela kierowcy. Tradycyjnie najdrożej jest w regionach turystycznych oraz w województwach z mniejszą konkurencją niezależnych stacji:
|Województwo
|Średnia cena Pb95
|Status
|Opolskie
|6,58 zł
|Najtaniej w Polsce
|Śląskie
|6,61 zł
|Niskie ceny (bliskość rafinerii)
|Mazowieckie
|6,79 zł
|Średnia krajowa
|Zachodniopomorskie
|6,92 zł
|Najdrożej w Polsce
Wpływ wojny w Iranie na polskie stacje
Analitycy rynkowi cytowani przez Business Insider podkreślają, że obecne ceny na stacjach nie uwzględniają jeszcze w pełni skutków blokady Cieśniny Ormuz. Jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie nie opadnie, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się korekty cen w górę o ok. 15-20 groszy na litrze. Obecnie stacje korzystają jeszcze z zapasów kupionych po niższych cenach hurtowych.
Dlaczego różnice między województwami są tak duże?
Istnieje kilka powodów, dla których mieszkaniec Opola płaci za bak o 15 zł mniej niż kierowca ze Szczecina:
- Logistyka i transport: Odległość od baz paliwowych i rafinerii (np. Płock, Gdańsk) bezpośrednio wpływa na koszty dostawy.
- Konkurencja lokalna: Duża liczba stacji przymarketowych wymusza niższe marże na stacjach koncernowych w dużych aglomeracjach.
- Polityka cenowa: W regionach przygranicznych ceny bywają wyższe ze względu na tzw. turystykę paliwową obywateli sąsiednich państw.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu cenowego Business Insider Polska oraz danych analitycznych (marzec 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.