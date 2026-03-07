Sprawdź mapę cen paliw! Te różnice między województwami szokują. Znamy też najnowsze prognozy dla polskich kierowców na marzec 2026.

Kierowcy z niepokojem patrzą na pylony stacji paliw. Choć cena baryłki ropy na rynkach światowych gwałtownie reaguje na konflikt w Iranie, sytuacja na polskich stacjach jest mocno zróżnicowana regionalnie. Najnowszy raport pokazuje różnice sięgające nawet kilkudziesięciu groszy na litrze między poszczególnymi województwami.

Tajemniczy samolot nad Warszawą. Mieszkańcy pytają co latało nad blokami w nocy Średnie ceny paliw w Polsce (stan na 07.03.2026) Mimo presji inflacyjnej, średnie ogólnopolskie ceny utrzymują się na poziomie wyższym niż w lutym, ale poniżej psychologicznej bariery 7 zł dla benzyny 95. Oto jak kształtują się stawki: Benzyna Pb95: 6,74 zł/l

6,74 zł/l Olej napędowy (ON): 6,82 zł/l

6,82 zł/l Autogaz (LPG): 2,98 zł/l

Wpływ wojny w Iranie na polskie stacje Analitycy rynkowi cytowani przez Business Insider podkreślają, że obecne ceny na stacjach nie uwzględniają jeszcze w pełni skutków blokady Cieśniny Ormuz. Jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie nie opadnie, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się korekty cen w górę o ok. 15-20 groszy na litrze. Obecnie stacje korzystają jeszcze z zapasów kupionych po niższych cenach hurtowych.