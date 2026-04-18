Sprawdź swój dowód. Ten rocznik może odzyskać pieniądze z ZUS
Niektóre osoby mogą dziś odzyskać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowy może okazać się… rok urodzenia. W wielu przypadkach to właśnie on jest pierwszym sygnałem, że warto przyjrzeć się swojej emeryturze i sprawdzić, czy nie została zaniżona.
Kto może liczyć na wyrównanie
Najczęściej wskazuje się osoby urodzone w 1953 roku. To właśnie ta grupa znalazła się w centrum sporu o sposób wyliczania emerytur. Nie oznacza to jednak, że tylko oni mają szansę na dodatkowe pieniądze.
Sprawa dotyczy także części osób z roczników 1949–1959, ale tylko wtedy, gdy ich sytuacja była podobna. Chodzi o tych, którzy najpierw przeszli na wcześniejszą emeryturę, a dopiero później na emeryturę powszechną.
To ważne, bo sam rok urodzenia nie wystarczy. Liczy się przede wszystkim sposób, w jaki ZUS wyliczył świadczenie.
Skąd wziął się problem z emeryturami
Źródłem całej sprawy był przepis, który pozwalał pomniejszać podstawę emerytury o wcześniej wypłacone świadczenia. W praktyce oznaczało to, że osoby korzystające z wcześniejszej emerytury dostawały później niższe pieniądze.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że w wielu przypadkach takie działanie było niezgodne z prawem. Kluczowy był fakt, że ubezpieczeni nie byli jasno informowani o konsekwencjach swoich decyzji.
Dziś właśnie na tej podstawie część seniorów może domagać się ponownego przeliczenia emerytury.
Jak złożyć wniosek do ZUS
Bez działania ze strony zainteresowanego sprawa zazwyczaj nie ruszy. Dlatego konieczne jest złożenie wniosku o ponowne obliczenie świadczenia.
Służy do tego formularz ERPO. W uzasadnieniu trzeba wskazać, że chodzi o przeliczenie emerytury bez pomniejszania jej o wcześniej pobrane środki, powołując się na aktualne orzeczenia sądów.
Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Najprościej zrobić to w placówce ZUS, ale możliwe jest też wysłanie dokumentów pocztą lub przez internet na platformie PUE ZUS. Samo złożenie wniosku nic nie kosztuje.
Na decyzję trzeba poczekać. Zwykle trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Ile można zyskać
Kwoty są bardzo różne. W niektórych przypadkach chodzi o kilka tysięcy złotych, w innych o znacznie więcej. Do tego dochodzi wyższa emerytura w kolejnych miesiącach.
Nie każdy jednak dostanie pieniądze. ZUS może wydać decyzję odmowną. W takiej sytuacji pozostaje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na złożenie odwołania jest 30 dni.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli masz za sobą wcześniejszą emeryturę i później przeszedłeś na powszechną, warto sprawdzić dokumenty. Nawet jeśli minęło już kilka lat.
W praktyce wiele osób dopiero teraz odkrywa, że ich świadczenie mogło być policzone niekorzystnie. A bez złożenia wniosku nic się nie zmieni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.