Sprawdź swój termin. W marcu ZUS zmienia daty wypłat dla milionów seniorów
Ponad milion emerytów i rencistów otrzymało już zwaloryzowane świadczenia wcześniej niż zwykle. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspieszył pierwsze marcowe wypłaty, ponieważ 1 marca 2026 roku przypada w niedzielę. To jednak nie jedyna zmiana w harmonogramie.
W kolejnych dniach marca także pojawią się przesunięcia.
Co się zmienia w marcu
ZUS co roku w marcu przeprowadza waloryzację emerytur i rent. Podwyższone świadczenia trafiają do uprawnionych w standardowych terminach płatności: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.
Jeśli jednak którykolwiek z tych dni wypada w sobotę, niedzielę lub święto, pieniądze są przekazywane wcześniej, czyli w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą.
W tym roku 1 marca wypadł w niedzielę. Dlatego środki zostały przekazane tak, aby najpóźniej 27 lutego znalazły się na kontach świadczeniobiorców.
W pierwszym terminie zwaloryzowano ponad 1 milion 55 tysięcy świadczeń. Poczta otrzymała środki 24 lutego, a banki 26 lutego.
Kolejne daty wypłat. Tu też są zmiany
6 marca ZUS wypłaci ponad 1,8 miliona świadczeń. Środki trafią na pocztę 3 marca, a do banków 5 marca.
10 marca pieniądze otrzyma blisko 1,5 miliona osób. W tym przypadku środki zostaną przekazane na pocztę 5 marca, a do banków 9 marca.
Istotna zmiana dotyczy także 15 marca. Ten termin przypada w niedzielę. Oznacza to, że wypłaty zostaną zrealizowane wcześniej. Uprawnieni otrzymają środki najpóźniej do piątku 13 marca.
Terminy 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków 19 i 24 marca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.