Sprawdź swoją ulicę zanim wrócisz z majówki. Wyłączą prąd w Warszawie na 7 godzin – lista adresów
Długi weekend majowy się kończy, a Stoen Operator szykuje prezent powitalny dla tysięcy warszawiaków wracających do pracy. Od 5 do 7 maja 2026 roku planowe wyłączenia zasilania obejmą kilkanaście ulic w różnych dzielnicach stolicy. Najdłuższa przerwa trwa 7,5 godziny i zaczyna się o 7:30 – dokładnie o tej porze, gdy home office rusza pełną parą. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście – zanim prąd zniknie bez ostrzeżenia.
Poniedziałek 5 maja – cztery wyłączenia, w tym wieczorne
Pierwszy dzień roboczy po majówce przyniesie największą liczbę jednoczesnych wyłączeń. Przerwy będą trwały od 6 do 7 godzin, a jedna z nich zaplanowana jest specyficznie na godziny wieczorne – co szczególnie uderzy w osoby kończące pracę zdalną i zaczynające gotować kolację.
Ul. Ostródzka 87, 89k, 89W / ul. Staropolska 4D – przerwa od 9:00 do 15:00 (rozbudowa sieci, możliwe wcześniejsze załączenie).
Ul. Ulwiązana 56-58, 56/24-56/26 – przerwa od 8:00 do 14:00 (rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV).
Ul. Płońska 3-6, 8, 10-17 – przerwa od 8:00 do 15:00 (modernizacja sieci kablowej 0,4 kV).
Ul. Radzymińska 227 – przerwa od 17:00 do 20:00 (modernizacja sieci kablowej 0,4 kV). To wyjątek na tle całej listy – wyłączenie w godzinach wieczornych, gdy większość domów jest w pełnym użyciu. Osoby pracujące zdalnie stracą prąd dokładnie wtedy, gdy kończą obowiązkowe spotkania i zaczynają gotować kolację.
Przy Agorze 16A – krótka, godzinna przerwa od 8:00 do 9:00 (modernizacja sieci 0,4 kV). Ten sam adres pojawi się jeszcze raz w środę.
Wtorek 6 maja – cały mikrorejon bez prądu przez 6 godzin
We wtorek wyłączenia obejmą dwa rejony. Pierwsze jest stosunkowo krótkie i punktowe, drugie – znacznie poważniejsze.
Ul. Rajców 4 – przerwa od 9:00 do 15:00 (rozbudowa sieci, możliwe wcześniejsze załączenie).
Ul. Młoda 1, 4, 6 / ul. Włókiennicza 29, 40A / ul. Śpiewna 2, 4, 6 / ul. Żywokostowa 1, 5-7, 9, 11-12A – przerwa od 10:00 do 16:00 (wymiana przewodów). Wyłączenie obejmuje kilka krzyżujących się ulic jednocześnie – to w praktyce cały mikrorejon bez zasilania przez 6 godzin w środku dnia roboczego. Osoby pracujące zdalnie pod tymi adresami tracą prąd od początku do końca typowego bloku spotkań.
Środa 7 maja – najdłuższa przerwa tygodnia, od 7:30 rano
Środa przyniesie najtrudniejsze wyłączenie z całego tygodnia. Przy kilku ulicach jednocześnie prąd zniknie o 7:30 i wróci dopiero o 15:00 – to 7,5 godziny bez zasilania, obejmujące praktycznie cały dzień roboczy.
Ul. Sochaczewska 16A-16B, 20-20E – przerwa od 9:00 do 15:00 (rozbudowa sieci, możliwe wcześniejsze załączenie).
Ul. Bychowska 3-4 / ul. Gajrenicowa 14-15, 17-21, 23-27, 29, 31-41 / ul. Związkowa 15, 17-38, 40, 42, 44 / ul. Łysakowska 21 – przerwa od 7:30 do 15:00 (modernizacja stacji transformatorowej nr 9420). To najpoważniejsze wyłączenie na tej liście – stacja transformatorowa zasila cały mikrorejon, a jej modernizacja wymaga odcięcia napięcia dla wszystkich podpiętych ulic naraz. Ekipy przychodzą o 7:30, czyli zanim większość domów zdąży zaparzyć poranną kawę.
Przy Agorze 16A – ponownie godzinna przerwa od 8:00 do 9:00 (modernizacja sieci 0,4 kV) – ten sam adres co w poniedziałek.
Dlaczego akurat po majówce – i skąd informacja z takim wyprzedzeniem
Termin nie jest przypadkowy. Długi weekend majowy to okno, gdy sieci energetyczne pracują pod wyraźnie niższym obciążeniem: część firm nie działa, mniej urządzeń biurowych pobiera prąd, klimatyzacja jeszcze nie pracuje pełną parą. Dla ekip technicznych to optymalne warunki do prac wymagających fizycznego odcięcia zasilania – ryzyko powikłań jest niższe, a potencjalne opóźnienia łatwiej kontrolować.
Obowiązek wcześniejszego informowania o planowanych przerwach wynika wprost z art. 6 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). Stoen Operator ma obowiązek powiadomić odbiorców z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, podając przewidywany czas trwania przerwy. Adnotacja o możliwości wcześniejszego załączenia oznacza, że prace mogą zakończyć się przed planową godziną – ale nie ma na to żadnej gwarancji. Planując dzień, warto zakładać pełne okno z harmonogramu, a nie liczyć na skrócenie przerwy.
Aktualne i pełne harmonogramy wyłączeń dostępne są pod adresem stoen.pl w zakładce „Wyłączenia prądu”. W razie wątpliwości co do konkretnego numeru budynku można zadzwonić na infolinię Stoen Operator.
Co to oznacza dla Ciebie – home office bez prądu to nie wymówka, jeśli się przygotujesz
Jeśli Twój adres jest na liście, masz dziś wieczór i jutro, żeby przygotować się porządnie – zamiast improwizować w środku spotkania online, gdy ekran laptopa gaśnie.
Naładuj wszystko do pełna. Laptop, telefon, słuchawki bezprzewodowe, powerbank – ładuj je dziś wieczorem lub w przeddzień wyłączenia. Pełna bateria laptopa to zazwyczaj od 6 do 8 godzin pracy – wystarczy na większość przerw z tej listy, jeśli nie masz włączonej klimatyzacji i ograniczysz jasność ekranu.
Włącz internet mobilny. Router Wi-Fi bez prądu nie działa. Jeśli Twój telefon ma pakiet danych – sprawdź dziś, ile masz gigabajtów i czy limit wystarczy na kilka godzin zdalnej pracy. Spotkania wideo przez Teams lub Zoom zużywają od 1 do 1,5 GB na godzinę. Jeśli limit jest ciasny, warto wcześniej kupić pakiet dodatkowy przez aplikację operatora.
Poinformuj pracodawcę lub klientów z wyprzedzeniem. Planowa przerwa w dostawie prądu jest publicznie udokumentowana – to nie wymówka „bo się coś stało”, lecz transparentna sytuacja, o której można powiedzieć dzień wcześniej. Warto uzgodnić, które spotkania można przesunąć poza okno wyłączenia, a które wymagają wyjścia do kawiarni lub coworkingu.
Odłącz wrażliwe urządzenia od sieci. Nagłe przywrócenie napięcia po długiej przerwie może powodować skoki napięcia uszkadzające elektronikę. Lodówki z lekami wymagającymi chłodzenia, akwaria z ogrzewaniem, piece na sterownikach elektronicznych – warto je odłączyć od gniazdka na czas przerwy lub podłączyć przez listwę z filtrem przepięć. Po przywróceniu prądu poczekaj chwilę przed ponownym włączeniem sprzętu.
Nie blokuj dostępu ekipom. Modernizacja sieci kablowej wymaga dostępu do skrzynek rozdzielczych w budynkach i studzienek na ulicy. Pojazdy techniczne parkują przy wjazdach do posesji – tego dnia warto nie zostawiać aut w miejscach, które mogą utrudnić robotnikom pracę. Im sprawniej ekipa dotrze do infrastruktury, tym szybciej prąd wróci.
