Sprawdź swoje prawo jazdy. Miliony kierowców będą musiały wymienić dokument, inaczej grożą wysokie kary
W najbliższych latach czeka nas jedna z największych zmian dla kierowców w Polsce. Około 15 milionów osób posiadających bezterminowe prawo jazdy będzie musiało wymienić dokument na nowy. Proces rozpocznie się w 2028 roku i potrwa kilka lat. Kierowcy, którzy zlekceważą obowiązek wymiany, mogą narazić się na bardzo poważne konsekwencje finansowe.
Dodatkowo jeszcze wcześniej wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy.
Koniec bezterminowych praw jazdy
Zmiany wynikają z przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Celem nowych regulacji jest ujednolicenie dokumentów oraz zwiększenie poziomu zabezpieczeń, które mają utrudnić fałszowanie praw jazdy.
Nowe dokumenty będą posiadały określony termin ważności. W przypadku najpopularniejszej kategorii B maksymalny okres ważności prawa jazdy wyniesie 15 lat. Po upływie tego czasu dokument będzie trzeba ponownie wymienić.
Warto jednak podkreślić, że same uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie wygasają. Wymieniany będzie jedynie dokument.
Kogo dotyczy obowiązkowa wymiana
Nowe przepisy obejmą kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku. To właśnie wtedy w Polsce wydawano dokumenty bez daty ważności.
Szacuje się, że takich dokumentów wciąż używa około 15 milionów kierowców, czyli niemal połowa wszystkich osób posiadających prawo jazdy w kraju.
Aby uniknąć ogromnych kolejek w urzędach, wymiana została rozłożona w czasie.
Wymiana potrwa pięć lat
Proces wymiany rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. W tym czasie kierowcy będą musieli stopniowo wymienić stare dokumenty na nowe.
Szczegółowy harmonogram wymiany ma zostać określony w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury.
Warto wiedzieć, że dokument można wymienić wcześniej, na własny wniosek, bez konieczności czekania na oficjalny termin.
Podwyżka opłat już od 2026 roku
Jeszcze przed rozpoczęciem wielkiej akcji wymiany wzrosną koszty wydania prawa jazdy. Będzie to pierwsza podwyżka od ponad 12 lat.
Planowane opłaty wyniosą:
-
115,50 zł za wydanie prawa jazdy
-
40,50 zł za międzynarodowe prawo jazdy
Do tego mogą dojść dodatkowe koszty, takie jak wykonanie zdjęcia do dokumentu czy badania lekarskie.
Nawet 30 tysięcy złotych kary
Największe konsekwencje grożą kierowcom, którzy zignorują obowiązek wymiany dokumentu. Po upływie wyznaczonego terminu stare prawo jazdy przestanie być ważne.
Jazda z nieważnym dokumentem może zostać potraktowana jako prowadzenie pojazdu bez uprawnień. W takiej sytuacji policja może nałożyć mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych.
Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Jak wymienić prawo jazdy
Procedura wymiany dokumentu jest stosunkowo prosta. Kierowca musi:
-
przygotować aktualne zdjęcie do dokumentu
-
wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy
-
złożyć dokumenty w wydziale komunikacji lub przez internet
-
opłacić wydanie dokumentu
Nowe prawo jazdy jest produkowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych i zazwyczaj trafia do urzędu po kilkunastu dniach.
Co to oznacza dla kierowców
Choć obowiązek wymiany zacznie obowiązywać dopiero za kilka lat, już teraz warto sprawdzić datę wydania swojego prawa jazdy. Jeśli dokument został wydany przed 2013 rokiem, jego wymiana będzie obowiązkowa.
Dla milionów kierowców oznacza to konieczność przygotowania się na zmianę, która obejmie niemal cały kraj.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.