Sprawdzamy zasady wypłaty dodatku energetycznego. To dodatkowe pieniądze z ZUS na rachunki za prąd, bez limitu dochodów.

25 stycznia 2026 19:21 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalne świadczenie pieniężne w formie ryczałtu energetycznego, którego celem jest obniżenie kosztów opłat za media. Sprawdzamy aktualny raport dotyczący stawek, ponieważ w 2026 roku kwota ta wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest przyznawana bez względu na wysokość pobieranej emerytury czy dochodów dodatkowych. Wyjaśniamy nowe przepisy oraz zasady, jakie należy spełnić, aby ta decyzja o wsparciu finansowym trafiła do Twojego domowego budżetu.

Zobacz również:

Fot. Pixabay

Ryczałt energetyczny w 2026 roku. Wyjaśniamy zasady przyznawania pomocy

Obecnie ryczałt energetyczny jest jednym z najbardziej stabilnych dodatków do świadczeń emerytalno rentowych. Sprawdzamy, że jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje systematyczny wzrost kwoty wypłacanej przez ZUS. W bieżącym sezonie kwota 312,71 zł jest doliczana bezpośrednio do comiesięcznej wypłaty, a lista beneficjentów obejmuje osoby o szczególnym statusie społecznym. Wyjaśniamy, że kluczową zaletą tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego, co oznacza, że pobieranie wysokiej emerytury nie wyklucza możliwości otrzymania tych dodatkowych pieniędzy na rachunki.

Nowe przepisy precyzują, że o ryczałt mogą ubiegać się kombatanci oraz inne osoby uprawnione, w tym wdowy i wdowcy po tych osobach. Decyzja o przyznaniu ryczałtu jest bezterminowa, co oznacza, że raz złożony wniosek gwarantuje wypłaty tak długo, jak długo pobierane jest świadczenie podstawowe. Sprawdzamy raporty urzędowe, z których wynika, że 25 stycznia 2026 roku liczba osób korzystających z tego udogodnienia stale rośnie dzięki rosnącej świadomości o przysługujących przywilejach.

Zobacz również:

Lista osób uprawnionych i zestawienie kwot. Sprawdzamy raport o dodatku

Poniższa tabela przedstawia raport dotyczący grup zawodowych i społecznych, którym przysługują te zasady wsparcia finansowego w 2026 roku:

Grupa uprawniona Kwota ryczałtu miesięcznie Zasady dochodowe
Kombatanci i osoby represjonowane 312,71 zł Bez limitu dochodu
Żołnierze zastępczej służby wojskowej 312,71 zł Bez limitu dochodu
Wdowy lub wdowcy po kombatantach 312,71 zł Bez limitu dochodu
Inwalidzi wojenni 312,71 zł Zależnie od statusu kombatanta

Harmonogram wnioskowania i wymagane terminy

Sprawdzamy aktualny harmonogram, zgodnie z którym wnioski o ryczałt energetyczny można składać w dowolnym terminie w oddziałach ZUS. Wyjaśniamy, że do wniosku o symbolu ZUS ZER 5 należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja o przyznaniu środków jest wydawana w formie administracyjnej, a pierwsze wypłaty ruszają zazwyczaj w kolejnym terminie płatności emerytury po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji w 2026 roku.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli posiadasz status kombatanta lub jesteś wdową po takiej osobie, warto podjąć konkretne kroki w celu uzyskania dodatkowych środków na energię. Oto lista praktycznych porad:

  • Pobierz ze strony internetowej ZUS lub w najbliższym punkcie obsługi formularz ZUS ZER 5 i wypełnij go drukowanymi literami.
  • Zweryfikuj czy posiadasz aktualną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, ponieważ jest to dokument niezbędny do wydania pozytywnej decyzji przez ZUS.
  • Złóż komplet dokumentów osobiście lub prześlij go pocztą do oddziału ZUS, który wypłaca Twoją emeryturę lub rentę w 2026 roku.
  • Sprawdzaj regularnie wysokość swojego przelewu, ponieważ ryczałt energetyczny w kwocie 312,71 zł jest księgowany jako oddzielny składnik świadczenia.
  • Pamiętaj, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania masz obowiązek powiadomić o tym ZUS, aby zachować ciągłość wypłat w ustalonym harmonogramie.

 

 

 

 

Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl