Sprawdzamy zasady wypłaty dodatku energetycznego. To dodatkowe pieniądze z ZUS na rachunki za prąd, bez limitu dochodów.
Ryczałt energetyczny w 2026 roku. Wyjaśniamy zasady przyznawania pomocy
Obecnie ryczałt energetyczny jest jednym z najbardziej stabilnych dodatków do świadczeń emerytalno rentowych. Sprawdzamy, że jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje systematyczny wzrost kwoty wypłacanej przez ZUS. W bieżącym sezonie kwota 312,71 zł jest doliczana bezpośrednio do comiesięcznej wypłaty, a lista beneficjentów obejmuje osoby o szczególnym statusie społecznym. Wyjaśniamy, że kluczową zaletą tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego, co oznacza, że pobieranie wysokiej emerytury nie wyklucza możliwości otrzymania tych dodatkowych pieniędzy na rachunki.
Nowe przepisy precyzują, że o ryczałt mogą ubiegać się kombatanci oraz inne osoby uprawnione, w tym wdowy i wdowcy po tych osobach. Decyzja o przyznaniu ryczałtu jest bezterminowa, co oznacza, że raz złożony wniosek gwarantuje wypłaty tak długo, jak długo pobierane jest świadczenie podstawowe. Sprawdzamy raporty urzędowe, z których wynika, że 25 stycznia 2026 roku liczba osób korzystających z tego udogodnienia stale rośnie dzięki rosnącej świadomości o przysługujących przywilejach.
Lista osób uprawnionych i zestawienie kwot. Sprawdzamy raport o dodatku
Poniższa tabela przedstawia raport dotyczący grup zawodowych i społecznych, którym przysługują te zasady wsparcia finansowego w 2026 roku:
|Grupa uprawniona
|Kwota ryczałtu miesięcznie
|Zasady dochodowe
|Kombatanci i osoby represjonowane
|312,71 zł
|Bez limitu dochodu
|Żołnierze zastępczej służby wojskowej
|312,71 zł
|Bez limitu dochodu
|Wdowy lub wdowcy po kombatantach
|312,71 zł
|Bez limitu dochodu
|Inwalidzi wojenni
|312,71 zł
|Zależnie od statusu kombatanta
Harmonogram wnioskowania i wymagane terminy
Sprawdzamy aktualny harmonogram, zgodnie z którym wnioski o ryczałt energetyczny można składać w dowolnym terminie w oddziałach ZUS. Wyjaśniamy, że do wniosku o symbolu ZUS ZER 5 należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja o przyznaniu środków jest wydawana w formie administracyjnej, a pierwsze wypłaty ruszają zazwyczaj w kolejnym terminie płatności emerytury po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji w 2026 roku.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli posiadasz status kombatanta lub jesteś wdową po takiej osobie, warto podjąć konkretne kroki w celu uzyskania dodatkowych środków na energię. Oto lista praktycznych porad:
- Pobierz ze strony internetowej ZUS lub w najbliższym punkcie obsługi formularz ZUS ZER 5 i wypełnij go drukowanymi literami.
- Zweryfikuj czy posiadasz aktualną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, ponieważ jest to dokument niezbędny do wydania pozytywnej decyzji przez ZUS.
- Złóż komplet dokumentów osobiście lub prześlij go pocztą do oddziału ZUS, który wypłaca Twoją emeryturę lub rentę w 2026 roku.
- Sprawdzaj regularnie wysokość swojego przelewu, ponieważ ryczałt energetyczny w kwocie 312,71 zł jest księgowany jako oddzielny składnik świadczenia.
- Pamiętaj, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania masz obowiązek powiadomić o tym ZUS, aby zachować ciągłość wypłat w ustalonym harmonogramie.
Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl
