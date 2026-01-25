Sprawdzamy zasady wypłaty dodatku energetycznego. To dodatkowe pieniądze z ZUS na rachunki za prąd, bez limitu dochodów.

Ryczałt energetyczny w 2026 roku. Wyjaśniamy zasady przyznawania pomocy

Obecnie ryczałt energetyczny jest jednym z najbardziej stabilnych dodatków do świadczeń emerytalno rentowych. Sprawdzamy, że jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje systematyczny wzrost kwoty wypłacanej przez ZUS. W bieżącym sezonie kwota 312,71 zł jest doliczana bezpośrednio do comiesięcznej wypłaty, a lista beneficjentów obejmuje osoby o szczególnym statusie społecznym. Wyjaśniamy, że kluczową zaletą tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego, co oznacza, że pobieranie wysokiej emerytury nie wyklucza możliwości otrzymania tych dodatkowych pieniędzy na rachunki.

Nowe przepisy precyzują, że o ryczałt mogą ubiegać się kombatanci oraz inne osoby uprawnione, w tym wdowy i wdowcy po tych osobach. Decyzja o przyznaniu ryczałtu jest bezterminowa, co oznacza, że raz złożony wniosek gwarantuje wypłaty tak długo, jak długo pobierane jest świadczenie podstawowe. Sprawdzamy raporty urzędowe, z których wynika, że 25 stycznia 2026 roku liczba osób korzystających z tego udogodnienia stale rośnie dzięki rosnącej świadomości o przysługujących przywilejach.