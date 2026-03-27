Sprawdziliśmy Biedronkę w Warszawie. Lawina promocji i gratisów przed weekendem – klienci ruszyli na zakupy

27 marca 2026 22:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Przed weekendem wybraliśmy się do Biedronki przy ul. Igańskiej 2 w Warszawie, żeby sprawdzić, co naprawdę czeka na klientów. Efekt? Sklep dosłownie zasypany promocjami, gratisami i mocnymi obniżkami, które przyciągają tłumy. To nie są pojedyncze okazje, to szeroka ofensywa rabatów niemal na każdej półce.

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocje, które widać od wejścia

Już przy pierwszych regałach rzucają się w oczy charakterystyczne pomarańczowe kartki z ofertami. W wielu przypadkach mówimy o klasycznych akcjach „kup więcej, zapłać mniej”, ale w bardzo agresywnej wersji.

Najmocniejsze przykłady:
– drugi baton za 1 zł (Twix, Snickers, Mars, Bounty, Milky Way),
– 2+1 gratis na herbaty Remsey,
– 2+1 gratis na chipsy, chrupki i prażynki,
– 3+3 gratis na produkty Knorr,
– drugi produkt nawet 60% taniej na kawy MK Café.

Fot. Warszawa w Pigułce

To promocje, które obejmują całe kategorie produktów, a nie pojedyncze artykuły.

Gratisy i akcje mieszane

Ciekawym rozwiązaniem jest opcja „mieszaj dowolnie”. Klienci mogą łączyć różne warianty produktów w ramach jednej promocji, co znacząco zwiększa atrakcyjność zakupów.

Dodatkowo pojawiają się większe pakiety:
– 5+5 gratis na wybrane produkty,
– oferty typu „najtańszy produkt gratis”,
– promocje z limitami dziennymi na kartę Moja Biedronka.

W praktyce oznacza to, że przy dobrze zaplanowanych zakupach można wyjść z pełnym koszykiem i zapłacić znacznie mniej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Voucher za zakupy – dodatkowy bonus

Jedną z najmocniejszych akcji jest oferta z voucherem.

Zasada jest prosta:
– robisz zakupy za minimum 149 zł,
– otrzymujesz voucher o wartości 35 zł,
– możesz go wykorzystać przy kolejnych zakupach.

To mechanizm, który zachęca do większych zakupów i powrotu do sklepu w kolejnych dniach.

Produkty tanieją „na oczach”

Na półkach widać też wyraźne obniżki cen. Przykładem są popularne przekąski czy słodycze, gdzie ceny jednostkowe spadają przy zakupie większej liczby sztuk.

Niektóre produkty objęte są dodatkowymi akcjami:
– specjalne ceny tylko z kartą lub aplikacją,
– limity dzienne,
– promocje obowiązujące tylko przez kilka dni.

To wyraźny sygnał, że sieć stawia na szybki obrót towarem i przyciągnięcie klientów tu i teraz.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl