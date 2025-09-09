Sprzedawcy w całym kraju nie wytrzymują. Napój i lody Wojanka znikają szybciej niż chleb przed świętami
W sklepach spożywczych w całej Polsce coraz częściej można zobaczyć wywieszone kartki z treścią: „Wojana brak!”. Taka informacja pojawiła się również w jednym z warszawskich punktów, gdzie – jak dowiedziała się redakcja Warszawa w Pigułce – sprzedawczyni usłyszała te same pytania kilkadziesiąt razy w ciągu jednej zmiany.
Sprzedawcy są zmęczeni. Zaczęli reagować
Napój Wojanka, sygnowany przez popularnego youtubera, błyskawicznie stał się sprzedażowym hitem. Gdy tylko pojawia się dostawa, produkt znika z półek w ciągu kilku minut. Sytuacja zaczęła się powtarzać także w przypadku nowości – lodów Wojanka. W wielu placówkach lodówki stoją puste, a dzieci i młodzież codziennie pytają, czy to już „ten dzień”, kiedy będą dostępne.
Właściciele sklepów i pracownicy nie kryją irytacji. — Nie jesteśmy w stanie już odpowiadać. Co druga osoba wchodzi i pyta o Wojanka. W końcu powiesiliśmy kartkę, żeby oszczędzić sobie tłumaczenia — mówi jedna z warszawskich sprzedawczyń.
Nowa fala szaleństwa po Ekipie. Teraz czas na Wojanka
Fenomen produktów Wojanka przypomina to, co działo się wcześniej z lodami Ekipy. Tym razem jednak chodzi o youtubera znanego głównie z treści gamingowych, który zdecydował się stworzyć własną linię napojów, a teraz także lodów.
Ich popularność rośnie dzięki dynamicznej promocji w internecie. TikTok, YouTube i Instagram pełne są recenzji i testów smakowych, nagrywanych zarówno przez influencerów, jak i młodszych fanów. Przed sklepami ustawiały się nawet kolejki, a dzieci proszą rodziców, by codziennie „zajrzeć do Żabki”, bo może „wreszcie będą”.
Lodówki puste, kartki wiszą, a zapotrzebowanie wciąż rośnie
W Ostrołęce, Warszawie, Łodzi i wielu mniejszych miejscowościach sytuacja wygląda identycznie: brak towaru, lawina pytań i zmęczeni sprzedawcy. Niektóre sklepy próbują zamawiać większe dostawy, ale hurtownie także zgłaszają braki.
Na ten moment nic nie wskazuje na to, by szaleństwo miało się szybko skończyć. Wręcz przeciwnie – kolejne vlogi i relacje tylko podkręcają zainteresowanie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli jeszcze nie próbowałeś napoju lub lodów Wojanka, może się okazać, że łatwiej je znaleźć… w internecie niż w sklepie. Sprzedawcy apelują o cierpliwość – towar znikający w kilka godzin to wyzwanie także dla nich.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.