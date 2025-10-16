Śródmieście wprowadza nocną prohibicję! Zakaz sprzedaży alkoholu po 22:00 w Śródmieściu Warszawy.
Warszawa Śródmieście mówi „nie” nocnej sprzedaży alkoholu. Rada dzielnicy Śródmieście uchwaliła regulacje wprowadzające nocną prohibicję od godziny 22:00 do 6:00 zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w sklepach i lokalach gastronomicznych.
Celem: poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie hałasu i likwidacja nocnej uciążliwości.
Radni argumentują, że w godzinach nocnych dochodziło do licznych zgłoszeń o zakłóceniu porządku, wandalizmie i przemocy. Wprowadzenie ograniczenia ma zagwarantować spokój mieszkańcom i turystom Śródmieścia oraz poprawić jakość nocnego życia w stolicy.
Zakaz nie dotyczy sprzedaży alkoholu do spożycia na miejscu w lokalach (restauracjach, barach), lecz jedynie sprzedaży „na wynos” czyli butelkowanego piwa, wina czy napojów spirytusowych w opakowaniach. Kontrole mają być prowadzone przez straż miejską i policję, a naruszenia karane grzywnami.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.