Śródmieście wprowadza nocną prohibicję! Zakaz sprzedaży alkoholu po 22:00 w Śródmieściu Warszawy.

16 października 2025 11:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa Śródmieście mówi „nie” nocnej sprzedaży alkoholu. Rada dzielnicy Śródmieście uchwaliła regulacje wprowadzające nocną prohibicję od godziny 22:00 do 6:00 zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w sklepach i lokalach gastronomicznych.

Celem: poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie hałasu i likwidacja nocnej uciążliwości.

Radni argumentują, że w godzinach nocnych dochodziło do licznych zgłoszeń o zakłóceniu porządku, wandalizmie i przemocy. Wprowadzenie ograniczenia ma zagwarantować spokój mieszkańcom i turystom Śródmieścia oraz poprawić jakość nocnego życia w stolicy.

Zakaz nie dotyczy sprzedaży alkoholu do spożycia na miejscu w lokalach (restauracjach, barach), lecz jedynie sprzedaży „na wynos” czyli butelkowanego piwa, wina czy napojów spirytusowych w opakowaniach. Kontrole mają być prowadzone przez straż miejską i policję, a naruszenia karane grzywnami.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl