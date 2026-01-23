Silny mróz i szklanka na drogach! IMGW wydało ostrzeżenia

23 stycznia 2026 07:25 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla dużej części Polski. Głównym zagrożeniem są marznące opady deszczu oraz mżawki, które w kontakcie z wychłodzonym gruntem błyskawicznie tworzą tzw. szklankę. Niebezpieczne warunki na drogach i chodnikach utrzymają się w niektórych regionach aż do niedzieli

Fot. Warszawa w Pigułce

Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Synoptycy zdecydowali o wprowadzeniu 2. stopnia zagrożenia (pomarańczowy alert) dla województw południowych i wschodnich. W tych miejscach ryzyko wystąpienia gołoledzi jest najwyższe, a zjawiska mogą mieć charakter ciągły. Z kolei w pasie centralnym i zachodnim obowiązują alerty 1. stopnia.

Szczegółowy harmonogram i zasięg ostrzeżeń

Poniższa tabela przedstawia regiony objęte alertami oraz precyzyjne ramy czasowe, w których pogoda będzie najbardziej zagrażać bezpieczeństwu:

Województwo / Obszar Stopień ostrzeżenia Czas obowiązywania Zagrożenie
Małopolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie 2. stopień Pt. 15:00/17:00 – Nd. 10:00 Silna gołoledź, marznący deszcz
Lubelskie, Łódzkie, Opolskie (wybrane powiaty) 2. stopień Pt. 15:00/17:00 – Nd. 10:00 Marznąca mżawka i deszcz
Mazowieckie, Wielkopolskie, Dolnośląskie 1. stopień Pt. 19:00 – Sob. 16:00 Śliskie nawierzchnie, gołoledź
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie 1. stopień Do Pt. 07:00 Silny mróz (od -17 do -13°C)

Co to oznacza dla czytelnika? – Praktyczne porady

Nagłe pogorszenie warunków drogowych wymaga zmiany nawyków i zachowania szczególnej ostrożności. Oto jak przygotować się na nadchodzące dni:

  • Dostosuj prędkość do nawierzchni: Pamiętaj, że przy marznącym deszczu droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie. Nawet jeśli asfalt wygląda na czarny, może być pokryty warstwą lodu.

  • Zadbaj o płyn do spryskiwaczy: Upewnij się, że masz wlany płyn odporny na temperatury poniżej -20°C, aby zapobiec jego zamarzaniu na przedniej szybie w trakcie jazdy.

  • Sprawdź stan akumulatora: Jeśli planujesz podróż w regiony objęte alarmami mrozowymi (północ kraju), zweryfikuj sprawność baterii przed nocnymi spadkami temperatur do -17°C.

  • Zabezpiecz schody i chodniki: Jeśli jesteś właścicielem posesji, przygotuj piasek lub sól, aby zapobiec wypadkom pieszych przed Twoim domem.

  • Monitoruj komunikaty: Śledź aktualizacje pogodowe, ponieważ alerty 2. stopnia mogą zostać przedłużone, jeśli opady marznące nie ustaną zgodnie z prognozą w niedzielę rano.

