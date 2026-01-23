Silny mróz i szklanka na drogach! IMGW wydało ostrzeżenia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla dużej części Polski. Głównym zagrożeniem są marznące opady deszczu oraz mżawki, które w kontakcie z wychłodzonym gruntem błyskawicznie tworzą tzw. szklankę. Niebezpieczne warunki na drogach i chodnikach utrzymają się w niektórych regionach aż do niedzieli
Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
Synoptycy zdecydowali o wprowadzeniu 2. stopnia zagrożenia (pomarańczowy alert) dla województw południowych i wschodnich. W tych miejscach ryzyko wystąpienia gołoledzi jest najwyższe, a zjawiska mogą mieć charakter ciągły. Z kolei w pasie centralnym i zachodnim obowiązują alerty 1. stopnia.
Szczegółowy harmonogram i zasięg ostrzeżeń
Poniższa tabela przedstawia regiony objęte alertami oraz precyzyjne ramy czasowe, w których pogoda będzie najbardziej zagrażać bezpieczeństwu:
|Województwo / Obszar
|Stopień ostrzeżenia
|Czas obowiązywania
|Zagrożenie
|Małopolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie
|2. stopień
|Pt. 15:00/17:00 – Nd. 10:00
|Silna gołoledź, marznący deszcz
|Lubelskie, Łódzkie, Opolskie (wybrane powiaty)
|2. stopień
|Pt. 15:00/17:00 – Nd. 10:00
|Marznąca mżawka i deszcz
|Mazowieckie, Wielkopolskie, Dolnośląskie
|1. stopień
|Pt. 19:00 – Sob. 16:00
|Śliskie nawierzchnie, gołoledź
|Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie
|1. stopień
|Do Pt. 07:00
|Silny mróz (od -17 do -13°C)
Co to oznacza dla czytelnika? – Praktyczne porady
Nagłe pogorszenie warunków drogowych wymaga zmiany nawyków i zachowania szczególnej ostrożności. Oto jak przygotować się na nadchodzące dni:
-
Dostosuj prędkość do nawierzchni: Pamiętaj, że przy marznącym deszczu droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie. Nawet jeśli asfalt wygląda na czarny, może być pokryty warstwą lodu.
-
Zadbaj o płyn do spryskiwaczy: Upewnij się, że masz wlany płyn odporny na temperatury poniżej -20°C, aby zapobiec jego zamarzaniu na przedniej szybie w trakcie jazdy.
-
Sprawdź stan akumulatora: Jeśli planujesz podróż w regiony objęte alarmami mrozowymi (północ kraju), zweryfikuj sprawność baterii przed nocnymi spadkami temperatur do -17°C.
-
Zabezpiecz schody i chodniki: Jeśli jesteś właścicielem posesji, przygotuj piasek lub sól, aby zapobiec wypadkom pieszych przed Twoim domem.
-
Monitoruj komunikaty: Śledź aktualizacje pogodowe, ponieważ alerty 2. stopnia mogą zostać przedłużone, jeśli opady marznące nie ustaną zgodnie z prognozą w niedzielę rano.
