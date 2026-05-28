Święto Saskiej Kępy już w ten weekend! Pasażerowie i kierowcy muszą liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym
W sobotę, 30 maja, ulica Francuska po raz kolejny zamieni się w tętniący życiem, pełen muzyki i sztuki deptak. Tegoroczne Święto Saskiej Kępy odbędzie się pod hasłem „Życie nie tylko po to jest, by brać”, nawiązującym do twórczości Stanisława Soyki. Dla uczestników przygotowano liczne koncerty, targ śniadaniowy oraz kiermasz artystyczny. Impreza oznacza jednak spore utrudnienia w ruchu – ulica Francuska zostanie całkowicie zamknięta dla samochodów i autobusów od piątkowego wieczoru do niedzielnego południa
Muzyczne gwiazdy i tradycyjne odśpiewanie „Małgośki”
Świętowanie rozpocznie się oficjalnie w sobotę. Kluczowym punktem programu będzie wspólne odśpiewanie legendarnego utworu „Małgośka”, które zaplanowano na godzinę 14.15.
Główna scena zostanie ustawiona przy rondzie Waszyngtona, a tamtejsze koncerty będą w całości poświęcone twórczości Stanisława Soyki. Na scenie pojawi się plejada znanych artystów, wśród których wystąpią:
-
Katarzyna Groniec,
-
Natalia Grosiak,
-
Renata Przemyk,
-
Paulina Przybysz,
-
Skubas,
-
Aga Zaryan,
-
Nina – wnuczka Stanisława Soyki,
-
Orkiestra Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego z Anną Rusowicz.
Druga scena powstanie przy ulicy Obrońców. Tam publiczność będzie mogła zobaczyć występy Magdaleny Kumorek o godzinie 14.30 oraz Tomasza Karolaka o godzinie 17.30. Oprócz koncertów na odwiedzających czekać będą atrakcje dla dzieci oraz strefy gastronomiczne i rzemieślnicze.
Zamknięcie ulicy Francuskiej i zmiany w organizacji ruchu
Organizacja tak dużego wydarzenia wymaga czasowego wyłączenia z ruchu kluczowej arterii dzielnicy. Ulica Francuska zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od ronda J. Waszyngtona do ulicy Zwycięzców.
-
Początek blokady: piątek, 29 maja, około godziny 18.00.
-
Koniec blokady: niedziela, 31 maja, około godziny 12.00.
W czasie trwania imprezy na wszystkich ulicach poprzecznych prostopadłych do Francuskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, aby umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom.
Objazdy komunikacji miejskiej i zawieszone przystanki
W związku z zamknięciem ulicy Francuskiej, Zarząd Transportu Miejskiego kieruje autobusy linii 117, 138, 146 i 147 na trasy objazdowe w obu kierunkach. Od ronda J. Waszyngtona pojazdy pojadą ulicą Saską, a następnie:
-
Linie 117 i 146: skręcą w ulice Zwycięzców i Paryską, wracając na stałe trasy.
-
Linia 138: pojedzie ulicą Zwycięzców aż do Wału Miedzeszyńskiego.
-
Linia 147: pojedzie objazdem przez ulicę Egipską.
Ważny komunikat dla pasażerów: Od piątku (29 maja) od godziny 18.00 do niedzieli (31 maja) do godziny 12.00 całkowicie zawieszone zostaje funkcjonowanie trzech przystanków autobusowych: Francuska 01, Francuska 02 oraz Pl. Przymierza 02.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.