Stałe 500 zł miesięcznie dla seniorów. ZUS przypomina, kto może dostać dodatkowe pieniądze
Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mogą co miesiąc otrzymywać z ZUS dodatkowe 500 zł. To świadczenie, nazywane potocznie „500 plus dla niesamodzielnych”, przysługuje osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w codziennym życiu. Dla wielu to nie jednorazowe wsparcie, lecz stały, comiesięczny dodatek nawet do końca życia.
Dla kogo jest 500 plus dla seniorów?
Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie kierowane jest do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim. O pieniądze mogą ubiegać się zarówno emeryci, jak i osoby młodsze – nawet przed 60. rokiem życia – jeśli ich stan zdrowia uzasadnia przyznanie pomocy.
ZUS przyznaje wsparcie wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce, które ukończyły co najmniej 18 lat i spełniają określone kryteria dochodowe.
Kto dostaje pełne 500 zł, a komu mniej?
W 2025 roku obowiązuje próg dochodowy na poziomie 2552,39 zł brutto.
- Osoby, które nie pobierają żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń publicznych, otrzymają pełne 500 zł.
- Jeśli łączna kwota świadczeń wynosi od 2052,39 zł do 2552,39 zł, dodatek jest zmniejszany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
- Po przekroczeniu kwoty 2552,39 zł świadczenie nie przysługuje.
Wysokość progów jest corocznie waloryzowana, dlatego warto śledzić aktualne komunikaty ZUS.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o 500 zł dla niesamodzielnych można złożyć na dwa sposoby:
- osobiście w placówce ZUS,
- online przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).
Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia. Jeśli wnioskodawca nie posiada jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, może dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione maksymalnie miesiąc przed złożeniem dokumentów.
Świadczenie na czas określony lub dożywotnio
ZUS wypłaca 500 zł przez okres obowiązywania orzeczenia. Jeśli dokument ma charakter bezterminowy, wsparcie przysługuje dożywotnio. Oznacza to, że osoby przewlekle chore lub trwale niesamodzielne mogą liczyć na stały dopływ gotówki co miesiąc.
Co warto zapamiętać?
„500 plus dla seniorów” to realna pomoc dla osób, które zmagają się z chorobami lub nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Aby uniknąć błędów, ZUS przypomina:
- zawsze dołączaj aktualne dokumenty medyczne,
- śledź nowe limity dochodowe,
- a w razie odmowy – masz miesiąc na odwołanie od decyzji.
Dla wielu seniorów to świadczenie stanowi nie tylko wsparcie finansowe, ale i poczucie bezpieczeństwa, że w trudnej sytuacji zdrowotnej państwo nie pozostawia ich samych.
