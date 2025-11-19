Stało się. Premier podpisał zarządzenie. Nowe zasady bezpieczeństwa w Polsce
Na polskiej kolei startuje jeden z najbardziej rygorystycznych okresów bezpieczeństwa ostatnich lat. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie, które wprowadza trzeci stopień alarmowy CHARLIE na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Alarm zacznie obowiązywać 19 listopada 2025 roku o północy i potrwa do 28 lutego 2026 roku do godziny 23.59.
Stopień CHARLIE to sygnał, że państwo działa w trybie podwyższonej gotowości. Wprowadza się go wtedy, gdy istnieją uzasadnione przesłanki do podejrzenia zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, a koleje są jednym z najbardziej wrażliwych elementów systemu transportowego kraju. Decyzja oznacza natychmiastowe uruchomienie zaostrzonych procedur, wzmożone kontrole i zwiększoną obecność służb na torach.
W ramach stopnia CHARLIE służby zabezpieczenia kolejowego, Straż Ochrony Kolei, policja i wojsko otrzymują zadanie całodobowego monitorowania kluczowych punktów infrastruktury: mostów, stacji, nastawni, bocznic oraz newralgicznych odcinków torów. W praktyce pasażerowie zobaczą więcej patroli, a niektóre dworce i perony będą objęte dodatkowymi procedurami kontrolnymi.
Zgodnie z zarządzeniem premiera, przewoźnicy kolejowi oraz pracownicy PKP mają obowiązek stosować rozszerzone zasady bezpieczeństwa, obejmujące m.in. weryfikację dostępu do obiektów technicznych, dodatkowe kontrole systemów teleinformatycznych oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji w czasie rzeczywistym.
Wprowadzenie stopnia CHARLIE ma charakter prewencyjny, ale jednocześnie pokazuje, jak poważnie traktowane są kwestie bezpieczeństwa w obszarze kolei. Polskie Linie Kolejowe oraz LHS są kluczowe zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego – a każda próba ingerencji w ich działanie może mieć poważne konsekwencje.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróże koleją w najbliższych miesiącach, przygotuj się na widoczną obecność służb i możliwe kontrole bagażu. Nie jest to powód do obaw – przeciwnie, działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i zapobieganie zakłóceniom ruchu.
Eksperci radzą, by w tym okresie pojawiać się na dworcach nieco wcześniej, zachować czujność i zgłaszać niepokojące sytuacje obsłudze stacji lub SOK. Zaostrzone procedury potrwają przez całą zimę, aż do końca lutego.
Wprowadzenie CHARLIE to sygnał, że państwo działa profilaktycznie, a bezpieczeństwo podróżnych staje się absolutnym priorytetem. Dzięki temu polskie koleje mają funkcjonować stabilnie i bezpiecznie nawet w okresie podwyższonego ryzyka.
