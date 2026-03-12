Stało się. Tego juz nie kupisz nocą w Warszawie. Radni podjęli decyzję
Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży napojów procentowych w sklepach i na stacjach benzynowych. Rada Warszawy przyjęła uchwałę zdecydowaną większością głosów, kończąc wielomiesięczną debatę na temat tzw. nocnej ciszy alkoholowej. Ograniczenia będą obowiązywać codziennie w godzinach od 22:00 do 6:00.
Warszawa wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy od 1 czerwca
Rada Warszawy przyjęła uchwałę wprowadzającą nocne ograniczenia sprzedaży napojów wyskokowych w całym mieście. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 czerwca i obejmą sklepy oraz stacje benzynowe. Sprzedaż alkoholu w tych miejscach będzie zakazana między 22:00 a 6:00.
Decyzję podjęto zdecydowaną większością głosów. Wprowadzenie tzw. nocnej ciszy alkoholowej było wcześniej przedmiotem konsultacji społecznych oraz pilotażu w dwóch warszawskich dzielnicach.
Co się zmienia?
Zgodnie z przyjętą uchwałą na terenie całej Warszawy wprowadzony zostanie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach od 22:00 do 6:00. Ograniczenia nie obejmą lokali gastronomicznych, takich jak restauracje czy bary.
Wyjątkiem będą również sklepy działające w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. Tam sprzedaż alkoholu będzie mogła odbywać się bez nowych ograniczeń.
Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku.
Wyniki głosowania Rady Warszawy
Radni przyjęli uchwałę zdecydowaną większością głosów. Za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu opowiedziało się 57 radnych. Przeciw było tylko dwoje przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości – Maciej Binkowski i Michalina Szymborska.
Podczas tej samej sesji radni zajęli się również kwestią limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W tym przypadku 45 osób zagłosowało za zmniejszeniem limitu, 13 radnych wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciwny.
Projekt przewiduje zmniejszenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach o 310 oraz jednoczesne zwiększenie limitu w gastronomii o 20. W efekcie całkowita liczba zezwoleń spadnie o 290.
Ratusz wskazuje na wyniki pilotażu
Podczas sesji Rady Warszawy głos zabrał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że wprowadzenie ograniczeń poprzedziły konsultacje społeczne oraz pilotaż w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i na Pradze Północ.
Według władz miasta testowe wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu przyniosło zauważalne efekty. Z danych ratusza wynika, że w tych dzielnicach spadła liczba nocnych interwencji policji oraz straży miejskiej.
Prezydent Warszawy zaznaczył, że podczas pilotażu nie potwierdziły się obawy dotyczące masowego obchodzenia przepisów czy problemów z egzekwowaniem nowych zasad.
Spór polityczny podczas sesji
Mimo że ostateczna decyzja radnych była niemal jednogłośna, podczas obrad pojawiły się liczne spory polityczne. Radni różnych klubów przypominali wcześniejsze stanowiska oraz przebieg konsultacji społecznych.
Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że pilotaż pozwolił sprawdzić skuteczność rozwiązania i przygotować miasto do wprowadzenia regulacji w całej Warszawie.
Radni Prawa i Sprawiedliwości wskazywali z kolei, że ich klub od początku popierał pomysł ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, choć mieli zastrzeżenia do sposobu prowadzenia prac nad projektem.
W trakcie dyskusji pojawiały się również argumenty dotyczące wcześniejszych sporów wokół programu „Bezpieczna Warszawska Noc” oraz roli organizacji społecznych w doprowadzeniu do konsultacji.
Pilotaż poprzedził decyzję o rozszerzeniu przepisów
Nocna cisza alkoholowa była już wcześniej testowana w dwóch dzielnicach – Śródmieściu oraz na Pradze Północ. Pilotaż rozpoczął się 1 listopada 2025 roku.
Według danych przedstawionych przez ratusz w tym okresie zmniejszyła się liczba nocnych interwencji służb porządkowych, a oddziały ratunkowe odnotowały mniej zgłoszeń związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.
Urzędnicy podkreślają również, że nie zaobserwowano znaczącego negatywnego wpływu nowych regulacji na działalność lokalnych przedsiębiorców.
Ograniczenia podobne jak w innych miastach
Warszawa nie jest pierwszym samorządem, który zdecydował się na wprowadzenie nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu. Takie regulacje funkcjonują już w wielu miastach i gminach w Polsce.
Na Mazowszu podobne przepisy obowiązują w ponad 30 samorządach. W ostatnim czasie wprowadziły je m.in. Błonie, Ciechanów, Piaseczno oraz Wołomin. Kolejne miasta planują wdrożenie takich regulacji w najbliższych miesiącach.
Co to oznacza dla mieszkańców
Po wejściu przepisów w życie mieszkańcy Warszawy nie będą mogli kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych. Zakaz nie obejmie jednak restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych.
Miasto liczy, że ograniczenia przyczynią się do zmniejszenia liczby nocnych interwencji służb oraz poprawią komfort życia mieszkańców, szczególnie w centralnych dzielnicach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.