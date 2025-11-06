Stało się! To koniec pewnej ery. RPP podjęła decyzję, która zmieni wszystko
Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty w tym roku obniżyła stopy procentowe, przynosząc ulgę milionom kredytobiorców. Główna stopa referencyjna spadła do 4,25 proc., a raty kredytów hipotecznych mogą zmniejszyć się nawet o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. To sygnał, że era wysokich rat dobiega końca – choć nie wszyscy odczują zmianę od razu.
Piąta obniżka w tym roku. Co to oznacza dla portfeli Polaków
Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty w 2025 roku zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Tym razem główna stopa referencyjna spadła o 0,25 punktu procentowego, osiągając poziom 4,25 proc. w skali roku. To decyzja, która może przynieść ulgę milionom Polaków spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach.
Nowe stawki obowiązują od czwartku, 6 listopada 2025 roku, a banki już rozpoczęły przeliczanie harmonogramów spłat. Choć zmiana wydaje się niewielka, to w połączeniu z wcześniejszymi obniżkami łączna redukcja kosztu pieniądza w 2025 roku wynosi już 1,50 punktu procentowego.
Nowe poziomy stóp procentowych NBP
RPP zdecydowała o równoczesnym obniżeniu wszystkich głównych stóp:
- Stopa referencyjna: 4,25% (spadek z 4,50%)
- Stopa lombardowa: 4,75% (spadek z 5,00%)
- Stopa depozytowa: 3,75% (spadek z 4,00%)
- Stopa redyskontowa weksli: 4,30% (spadek z 4,55%)
- Stopa dyskontowa weksli: 4,35% (spadek z 4,60%)
Zdaniem ekonomistów, to jasny sygnał, że RPP kontynuuje politykę łagodzenia warunków monetarnych. Celem jest wsparcie inwestycji i konsumpcji przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad inflacją.
Kredytobiorcy liczą oszczędności
Dla przeciętnego kredytobiorcy zmiana ta może oznaczać realne korzyści. Według wstępnych wyliczeń, przy kredycie hipotecznym na 400 tys. zł zaciągniętym na 25 lat, rata może spaść o około 60–80 zł miesięcznie. W skali roku to nawet 900 zł oszczędności.
Jeśli uwzględnić wszystkie obniżki z 2025 roku, suma korzyści staje się bardziej odczuwalna – raty takiego kredytu mogły spaść łącznie o 350–400 zł miesięcznie, czyli ponad 4 tys. zł rocznie. W przypadku większych kredytów różnica może sięgnąć nawet 6 tys. zł rocznie.
Nie wszyscy jednak odczują ulgę od razu. Banki aktualizują oprocentowanie w cyklach 3- lub 6-miesięcznych, więc część klientów zobaczy niższe raty dopiero w 2026 roku.
Nie tylko korzyści – także wyzwania
Obniżki stóp procentowych to dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale niekoniecznie dla oszczędzających. Spadek stóp może oznaczać niższe oprocentowanie lokat i depozytów, co ograniczy zyski osób trzymających pieniądze w bankach. RPP stara się więc balansować między ulgą dla zadłużonych a stabilnością finansową rynku.
Co dalej z polityką pieniężną?
Choć listopadowa decyzja RPP wpisuje się w trend łagodzenia polityki, ekonomiści pozostają ostrożni. Dalsze decyzje będą zależeć od tempa inflacji oraz kondycji gospodarki. Na razie jednak Polacy mogą odetchnąć – po trudnych latach wysokich rat i drogiego pieniądza, na rynku kredytowym widać pierwsze oznaki stabilizacji.
