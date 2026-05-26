Stało się. Unia wprowadza surowy zakaz. Zobacz, jakie zmiany czekają właścicieli nieruchomości
29 maja 2026 roku Polska ma wdrożyć do krajowego prawa dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków – tzw. dyrektywę EPBD. To data, która formalnie kończy erę budynków bez klasy energetycznej, dopłat do kotłów gazowych i ogrzewania bez żadnych ograniczeń. Fundacja SET oszacowała, że dostosowanie polskich budynków do wymogów tej dyrektywy kosztować będzie ok. 2,5 biliona złotych. To nie błąd drukarski. Bilion, nie miliard. Rachunki za tę transformację zapłacą właściciele nieruchomości.
Co dyrektywa nakazuje, a czego nie – bo jest tu dużo fałszywych alarmów
Dyrektywa EPBD weszła w życie 28 maja 2024 roku. Polska ma obowiązek przeniesienia jej przepisów do prawa krajowego do 29 maja 2026 roku – i do tej chwili nadal tego nie zrobiła. Termin mija za 3 dni. Spóźnienie oznacza ryzyko postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i kary finansowe dla rządu – ale dla właścicieli domów ważniejsze są skutki samej dyrektywy.
Zanim przejdziemy do tego, co faktycznie się zmienia – warto rozwiać mit, który krąży w mediach. Dyrektywa EPBD nie nakazuje wymontowania sprawnego kotła gazowego. Ani w 2040 roku, ani w żadnym innym. „Dyrektywa nie zawiera zapisów, które będą zmuszały właścicieli urządzeń grzewczych na gaz do wymontowania ich po 2040 roku” – potwierdził Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform, cytowany przez SmogLab. Rok 2040 to cel polityczny wskazany krajom członkowskim – nie twarde unijne zobowiązanie z automatyczną sankcją dla właściciela budynku.
Trzy zmiany, które realnie dotkną właścicieli nieruchomości
Pierwsza – koniec dotacji do kotłów gazowych. Od 2025 roku Komisja Europejska wydała wytyczne nakazujące państwom wycofanie publicznego wsparcia finansowego dla samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. W praktyce oznacza to, że program Czyste Powietrze i inne programy wsparcia nie będą mogły finansować zakupu nowego kotła gazowego jako jedynego źródła ciepła. Pieniądze z dopłat mają trafiać wyłącznie na pompy ciepła, systemy hybrydowe i podłączenia do sieci ciepłowniczej. Kto dziś planuje wymianę ogrzewania z myślą o dopłacie – decyzja musi zapaść szybko, bo okno się zamyka.
Druga – nowe budynki od 2030 roku tylko zeroemisyjne. Dom, na który złożysz wniosek o pozwolenie na budowę po 2030 roku, musi spełniać standard zeroemisyjny. Kocioł gazowy jako jedyne źródło ciepła w nowym domu po tej dacie stanie się niemożliwy do zalegalizowania. Przy nowym budownictwie wybór sprowadzi się do pompy ciepła, sieci ciepłowniczej lub systemu hybrydowego z OZE. Dotychczas zamontowane kotły w istniejących budynkach mogą pracować do końca swojej żywotności technicznej – zwykle 15-20 lat.
Trzecia – obowiązkowe klasy energetyczne budynków w Polsce. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który nie wdrożył powszechnego systemu klas energetycznych dla nieruchomości. To zmieni się w 2026 roku – klasa energetyczna stanie się obowiązkową informacją w każdym ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Nabywca zobaczy wprost, ile będzie kosztować ogrzewanie danego budynku i jakiej klasy jest jego izolacja. Budynki z najniższymi klasami energetycznymi zaczną tracić na wartości rynkowej – eksperci z branży nieruchomości szacują dyskonto cenowe na kilkanaście procent dla budynków w klasie E, F lub G.
ETS2 – drugi rachunek, który przyjdzie razem z dyrektywą
Równolegle z EPBD właścicieli domów ogrzewanych gazem i olejem opałowym dotknie rozszerzony system handlu emisjami ETS2. Obejmie on paliwa stosowane w budynkach i transporcie. Formalnie koszty uprawnień do emisji ponoszą dostawcy paliw – ale w praktyce przekalkulują je do ceny gazu przy kasie. Ile to będzie kosztować i kiedy dokładnie, zależy od harmonogramu uruchomienia ETS2 – dziś planowanego na 2027 rok. Instytut Reform szacuje jednak, że Polska otrzyma z mechanizmów ETS2 i Społecznego Funduszu Klimatycznego ponad 150 miliardów złotych w latach 2026-2032 z przeznaczeniem wyłącznie na modernizację budynków i transport.
Kto zapłaci najwięcej i kiedy
Najtrudniejsza sytuacja dotyczy właścicieli, którzy kilka lat temu wymienili stary piec węglowy na kocioł gazowy – zgodnie z ówczesnymi zaleceniami programu Czyste Powietrze i przekazem, że gaz jest czystszą alternatywą dla węgla. Dziś kierunek unijnej polityki klimatycznej przesunął się od „mniej emisyjnie” do „bezemisyjnie”. Te kotły mogą pracować do końca swojej technicznej żywotności, ale kolejna wymiana ogrzewania – za 10-15 lat – odbędzie się już w zupełnie innych warunkach cenowych i regulacyjnych.
Obligatoryjny montaż fotowoltaiki na wybranych kategoriach dachów ma zacząć obowiązywać od 2027 roku – stopniowo, w zależności od kategorii budynku. Dla właścicieli większych obiektów komercyjnych to wymóg, który wejdzie w życie wcześniej. Dla domów jednorodzinnych szczegółowe zasady będą zależały od krajowych przepisów implementacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Decyzje, które warto podjąć teraz
Jeśli planujesz wymianę ogrzewania – sprawdź stan programu Czyste Powietrze i aktualny katalog urządzeń objętych dofinansowaniem. Kotły gazowe wypadają z listy dofinansowanych urządzeń, ale lista zmian może być stopniowa. Instalarorzy pomp ciepła notują rosnące kolejki – wiosna i lato 2026 to szczyt sezonu. Jeśli decyzja jest podjęta, warto działać teraz, nie jesienią.
Jeśli budujesz nowy dom lub planujesz dużą modernizację – zamów audyt energetyczny. Od 2026 roku klasa energetyczna będzie widoczna przy sprzedaży i wynajmie. Budynek bez termomodernizacji w klasie E lub F stanie się trudniejszy do sprzedania po rynkowej cenie. Audyt określi, które działania – ocieplenie, wymiana okien, zmiana źródła ciepła – dadzą największy efekt w stosunku do kosztów.
Jeśli masz sprawny kocioł gazowy – nie musisz działać natychmiast. Nikt nie przyjdzie po niego w 2040 roku. Ale gdy nadejdzie czas naturalnej wymiany urządzenia, wybór alternatywy będzie wówczas nieunikniony – i dokonasz go w warunkach, w których dotacji do gazu już nie będzie, a ceny gazu będą obciążone kosztami emisji.
