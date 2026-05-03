Stało się. Unia wprowadza surowy zakaz. Zobacz, jakie zmiany czekają właścicieli nieruchomości
Właściciele domów muszą przygotować się na jedną z największych zmian w ogrzewaniu budynków od lat. Unia Europejska przyjęła przepisy, które prowadzą do stopniowego odchodzenia od kotłów na paliwa kopalne, w tym od tradycyjnych pieców gazowych. To ważna informacja dla osób, które mają takie ogrzewanie albo planują modernizację domu.
Pierwszy sygnał już jest widoczny. Od 2025 roku państwa członkowskie mają wycofywać publiczne wsparcie dla samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Komisja Europejska wydała w tej sprawie wytyczne dotyczące finansowania takich urządzeń. Oznacza to, że klasyczny piec gazowy coraz trudniej będzie sfinansować z dopłat, a programy wsparcia mają kierować właścicieli w stronę rozwiązań bezemisyjnych lub hybrydowych.
Zmiany wynikają z nowej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Weszła ona w życie 28 maja 2024 roku, a państwa członkowskie mają przenieść jej przepisy do prawa krajowego do 29 maja 2026 roku. Dyrektywa zakłada poprawę efektywności energetycznej budynków i ograniczenie emisji z ogrzewania.
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy nowych budynków. Unia chce, aby nowe obiekty były projektowane w standardzie zeroemisyjnym. W praktyce oznacza to coraz mniejsze pole dla ogrzewania opartego wyłącznie na gazie. Inwestorzy będą musieli wybierać rozwiązania zgodne z nowymi wymaganiami, na przykład pompy ciepła, sieci ciepłownicze, energię elektryczną z OZE albo systemy hybrydowe.
Największe emocje budzi data 2040 roku. W dokumentach unijnych pojawia się cel pełnego odejścia od kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Komisja wskazuje, że państwa członkowskie mają przygotować krajowe plany prowadzące do takiego efektu. Warto jednak powiedzieć to precyzyjnie: szczegółowe zasady, tempo i konkretne zakazy będą zależały od wdrożenia przepisów w poszczególnych krajach.
Dla właścicieli domów oznacza to jedno: sam piec gazowy przestaje być rozwiązaniem przyszłościowym. Nawet jeśli dziś działa bez zarzutu, kolejne lata mogą przynieść wyższe koszty eksploatacji, mniej dopłat i większą presję na wymianę źródła ciepła. To szczególnie ważne dla osób, które planują remont kotłowni albo budowę nowego domu.
Na rachunki wpłynie także polityka emisyjna. Nowy system ETS 2 ma objąć paliwa wykorzystywane w budynkach i transporcie. Formalnie koszty poniosą dostawcy paliw, ale w praktyce mogą zostać przerzucone na odbiorców. To oznacza, że ogrzewanie gazem może z czasem stawać się coraz mniej opłacalne.
Największy problem mają ci, którzy kilka lat temu wymienili stare kopciuchy na gaz. Wielu właścicieli domów robiło to zgodnie z ówczesnymi zaleceniami i korzystało z przekazu, że gaz jest czystszą alternatywą dla węgla. Teraz kierunek polityki klimatycznej przesuwa się dalej – od „mniej emisyjnie” do „bezemisyjnie”.
Nie oznacza to, że jutro ktoś przyjdzie i każe natychmiast wyrwać piec ze ściany. To proces rozłożony na lata. Ale przy nowych inwestycjach i większych remontach trzeba już myśleć kilka kroków naprzód. Montaż kotła gazowego jako jedynego źródła ciepła może okazać się decyzją krótkoterminową i coraz droższą.
W praktyce właściciele nieruchomości powinni sprawdzić, jakie alternatywy mają w swoim budynku. W jednych domach będzie to pompa ciepła, w innych system hybrydowy, w jeszcze innych podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ważne będzie też ocieplenie budynku, wymiana okien i ograniczenie strat energii. Bez tego nawet najlepsze źródło ogrzewania może generować wysokie koszty.
To nie jest zmiana, którą warto odkładać do ostatniej chwili. Im bliżej kolejnych terminów, tym większy może być popyt na instalatorów, urządzenia i dotacje. A wtedy ceny usług mogą pójść w górę. Dlatego właściciele domów powinni już teraz traktować gaz nie jako koniec modernizacji, lecz jako etap przejściowy.
Podstawa prawna:
[1]: https://energy.ec.europa.eu/news/commission-issues-guidance-phasing-out-financing-stand-alone-fossil-fuel-boilers-2025-2024-10-17_en?utm_source=chatgpt.com „Commission issues guidance on phasing out financing for stand-alone …”
[2]: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/energy-performance-buildings-directive_en?utm_source=chatgpt.com „Energy Performance of Buildings Directive”
[3]: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2024-001119_EN.html?utm_source=chatgpt.com „Ban on fossil fuel boilers from 2040 – European Parliament”
