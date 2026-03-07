Stan alarmowy w całej Polsce. RCB ostrzega: wzmożone kontrole i patrole do końca maja
W całym kraju obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Premier podpisał cztery zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało oficjalny komunikat dla obywateli. Podwyższony poziom gotowości służb będzie obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
Decyzja obejmuje zarówno terytorium Polski, jak i wybrane elementy infrastruktury poza granicami kraju.
Drugi stopień alarmowy w całej Polsce
Na terenie całej Rzeczypospolitej wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO. To poziom stosowany w sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia, gdy nie ma informacji o konkretnym miejscu potencjalnego ataku.
W praktyce oznacza to podwyższoną czujność służb i administracji publicznej.
Możliwe są między innymi:
-
częstsze kontrole w miejscach publicznych
-
zwiększona obecność policji i innych służb
-
dodatkowe zabezpieczenia urzędów i obiektów publicznych
-
utrzymywanie służb w stanie podwyższonej gotowości
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i służy wzmocnieniu ochrony państwa.
Alarm również w cyberprzestrzeni
Równolegle wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Obejmuje on administrację publiczną oraz infrastrukturę krytyczną państwa.
W ramach tego poziomu:
-
intensyfikowane jest monitorowanie sieci i systemów IT
-
administratorzy pełnią całodobowe dyżury
-
sprawdzana jest integralność systemów elektronicznych
-
zwiększona zostaje gotowość do reagowania na cyberataki
Celem jest ograniczenie ryzyka sabotażu cyfrowego i ataków hakerskich.
Dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury energetycznej
Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadzono także wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
To działanie zapobiegawcze, które ma zabezpieczyć kluczowe interesy państwa oraz ciągłość dostaw energii.
Najwyższy poziom na kolei
Szczególną uwagę zwrócono na transport kolejowy. Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Ten poziom ogłasza się w przypadku uzyskania informacji o możliwym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.
Oznacza to m.in.:
-
całodobowy wzmocniony nadzór nad infrastrukturą
-
większą liczbę patroli
-
gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych
Co to oznacza dla obywateli
Podwyższone stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb bezpieczeństwa i administracji publicznej. Jednak mieszkańcy mogą zauważyć zmiany w codziennym funkcjonowaniu.
Możliwe są:
-
częstsze kontrole w przestrzeni publicznej
-
większa obecność uzbrojonych patroli
-
dodatkowe zabezpieczenia na dworcach i w komunikacji publicznej
-
czasowe ograniczenia dostępu do wybranych obiektów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby w tym czasie zachować czujność i zgłaszać służbom wszelkie podejrzane sytuacje.
Podwyższony poziom gotowości ma obowiązywać co najmniej do końca maja, a sytuacja bezpieczeństwa w kraju będzie na bieżąco monitorowana przez władze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.