Stan alarmowy w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje komunikat
Od 1 marca 2026 roku w całym kraju zaczynają obowiązywać podwyższone stopnie alarmowe. Premier podpisał cztery zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa. Decyzja obejmuje zarówno terytorium Polski, jak i wybraną infrastrukturę poza jej granicami.
Stopnie alarmowe będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
BRAVO w całym kraju
Na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO. To poziom podwyższonej czujności stosowany w sytuacji zwiększonego, przewidywalnego zagrożenia, gdy nie wskazano konkretnego celu ewentualnego ataku.
W praktyce oznacza to m.in.:
– wzmożone kontrole w miejscach publicznych,
– zwiększoną obecność służb,
– dodatkowe zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej,
– utrzymywanie personelu administracji w gotowości.
BRAVO-CRP dla cyberprzestrzeni
Równolegle wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Obejmuje on wszystkie systemy teleinformatyczne administracji publicznej oraz elementy infrastruktury krytycznej.
W ramach tego stopnia:
– intensyfikowane jest monitorowanie systemów IT,
– wprowadzane są całodobowe dyżury administratorów,
– sprawdzana jest integralność usług elektronicznych,
– zwiększana jest gotowość do reagowania na cyberataki.
BRAVO dla infrastruktury energetycznej za granicą
Dodatkowo drugi stopień alarmowy BRAVO został wprowadzony wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju. To działanie prewencyjne mające zabezpieczyć kluczowe interesy państwa.
CHARLIE na kolei
Najwyższy z ogłoszonych poziomów dotyczy infrastruktury kolejowej. Trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
Stopień CHARLIE wprowadza się w sytuacji uzyskania wiarygodnych informacji o możliwym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym. Oznacza to m.in.:
– dodatkowe całodobowe nadzory,
– wzmocnione patrole,
– gotowość do natychmiastowego wdrożenia procedur kryzysowych.
Co to oznacza dla obywateli
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji do zachowania szczególnej czujności. Dla obywateli mogą oznaczać:
– częstsze kontrole,
– większą obecność uzbrojonych patroli,
– ograniczenia dostępu do niektórych obiektów,
– zwiększone środki bezpieczeństwa w transporcie publicznym.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w okresie obowiązywania stopni alarmowych należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje i zgłaszać je odpowiednim służbom.
Podwyższony poziom gotowości potrwa co najmniej do końca maja. Sytuacja bezpieczeństwa będzie na bieżąco monitorowana.
