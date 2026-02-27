Stan alarmowy w całej Polsce. Władze podjęły decyzję
Rząd utrzymuje podwyższony poziom gotowości w całym kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz BRAVO-CRP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo trzeci stopień alarmowy CHARLIE nadal obejmuje infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP PLK i PKP LHS. Nowe regulacje będą obowiązywać do 31 maja 2026 r. do godz. 23:59.
Decyzja zapadła w związku z aktualną sytuacją bezpieczeństwa oraz zagrożeniami o charakterze hybrydowym.
Dlaczego utrzymano stopnie alarmowe
Stopnie alarmowe wprowadza Prezes Rady Ministrów na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. Drugi stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i jest stosowany w sytuacji zwiększonego, przewidywalnego zagrożenia, gdy nie wskazano konkretnego celu ataku.
Rząd wskazuje, że decyzja związana jest z napiętą sytuacją geopolityczną w regionie, działaniami hybrydowymi prowadzonymi przez Federację Rosyjską i Białoruś oraz konsekwencjami wojny w Ukrainie.
Stopień BRAVO-CRP dotyczy cyberbezpieczeństwa i ma przeciwdziałać zagrożeniom w przestrzeni teleinformatycznej.
Co oznacza stopień BRAVO
W praktyce oznacza to m.in.:
– wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi przez Policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową,
– częstsze kontrole obiektów użyteczności publicznej,
– dodatkowe kontrole pojazdów i osób w rejonach zagrożonych,
– wzmocnioną ochronę transportu publicznego oraz kluczowych obiektów,
– obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych przez funkcjonariuszy pełniących służbę ochronną,
– ograniczenie dostępu osób postronnych do szkół i przedszkoli.
Administracja publiczna zobowiązana jest do utrzymywania personelu w gotowości oraz wdrażania procedur reagowania kryzysowego.
Co oznacza BRAVO-CRP
W obszarze cyberbezpieczeństwa wprowadzono:
– wzmożone monitorowanie systemów teleinformatycznych administracji i infrastruktury krytycznej,
– weryfikację bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
– całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów,
– stałą gotowość zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT.
Celem jest szybkie wykrywanie prób cyberataków i neutralizowanie potencjalnych incydentów.
CHARLIE na kolei
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na obszarach infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK oraz PKP LHS. Jest on wprowadzany w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o możliwym ataku lub zdarzeniu mogącym zagrozić bezpieczeństwu państwa.
W jego ramach m.in.:
– wprowadza się dodatkowe dyżury osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
– wzmacnia się nadzór nad obiektami,
– wydaje broń i środki ochrony osobistej uprawnionym funkcjonariuszom,
– sprawdza się gotowość obiektów ewakuacyjnych.
Co to oznacza dla obywateli
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji, ale także dla obywateli. W okresie ich obowiązywania należy zwracać szczególną uwagę na nietypowe sytuacje, pozostawione bez opieki pakunki, podejrzane zachowania czy pojazdy zaparkowane w pobliżu zgromadzeń.
W przypadku zauważenia zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112.
Podwyższony poziom gotowości obejmuje cały kraj i potrwa co najmniej do końca maja 2026 roku. BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w całej Polsce, a CHARLIE dotyczy infrastruktury kolejowej. Służby pozostają w stanie zwiększonej czujności, a administracja realizuje dodatkowe procedury bezpieczeństwa.
