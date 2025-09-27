Stan alarmowy znów w całym kraju. Służby na ulicach, szkoły zamknięte dla obcych

27 września 2025 20:16

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do 30 listopada 2025 roku. To oznacza, że Polska pozostaje w stanie podwyższonej gotowości przez kolejne dwa miesiące. Dlaczego rząd utrzymuje stan zwiększonego zagrożenia i co to znaczy dla codziennego życia Polaków?

Trzy stopnie alarmowe przedłużone do końca listopada

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, które do 30 listopada 2025 roku przedłuża obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – na terytorium całego kraju
  • BRAVO (2. stopień zagrożenia) – na terytorium całego kraju
  • BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju

To kolejne przedłużenie stanu podwyższonej gotowości, który obowiązuje w Polsce niemal nieprzerwanie od inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

BRAVO – drugi stopień w skali zagrożenia

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA). Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień ma charakter prewencyjny i został wprowadzony w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, ale nie wiedzą dokładnie, gdzie i kiedy może dojść do ataku.

Co muszą robić służby podczas BRAVO?

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku. Do kluczowych obowiązków w przypadku stopnia BRAVO należą:

Wzmożone kontrole i patrole:

  • Prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich
  • Wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych
  • Dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych

Zwiększone środki bezpieczeństwa:

  • Obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy zabezpieczających kluczowe obiekty
  • Wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych
  • Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu do wdrażania procedur antyterrorystycznych

Ograniczenia dostępu:

  • Wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym
  • Ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach

BRAVO-CRP – ochrona cyberprzestrzeni

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Kluczowe zadania w ramach BRAVO-CRP:

  • Wzmożone monitorowanie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej i infrastruktury krytycznej
  • Monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
  • Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych
  • Zapewnienie dostępności personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
  • Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych

Co to oznacza dla Ciebie?

Przedłużenie stopni alarmowych do końca listopada wpływa na codzienne życie Polaków w kilku kluczowych obszarach:

W szkołach i placówkach edukacyjnych:

  • Osoby postronne nie mogą wchodzić do przedszkoli, szkół i uczelni
  • Zaostrzono procedury kontroli osób wchodzących na teren placówek
  • Wzmożone kontrole podczas wydarzeń i uroczystości szkolnych

W transporcie publicznym:

  • Częstsze patrole i kontrole w środkach komunikacji publicznej
  • Wzmożona ochrona ważnych węzłów komunikacyjnych
  • Dodatkowe środki bezpieczeństwa na dworcach i lotniskach

W obiektach publicznych:

  • Dokładniejsze kontrole w urzędach i instytucjach państwowych
  • Zaostrzony dostęp do budynków rządowych i samorządowych
  • Wzmożone patrole w okolicach obiektów strategicznych

W cyberprzestrzeni:

  • Całodobowe monitorowanie systemów rządowych
  • Wzmożone zabezpieczenia infrastruktury cyfrowej
  • Szybsza reakcja na incydenty cybernetyczne

Dlaczego stopnie alarmowe są nadal potrzebne?

Decyzja o przedłużeniu stopni alarmowych do końca listopada świadczy o tym, że rząd nadal ocenia sytuację bezpieczeństwa jako niepewną. Kluczowe czynniki to:

Sytuacja geopolityczna:

  • Trwający konflikt zbrojny na Ukrainie
  • Działania hybrydowe Rosji i Białorusi
  • Napięcia na arenie międzynarodowej

Zagrożenia wewnętrzne:

  • Wzmożony ruch na granicy z Ukrainą
  • Ryzyko infiltracji przez elementy niebezpieczne
  • Możliwe prowokacje i działania destabilizujące

Zagrożenia cybernetyczne:

  • Ciągłe próby ataków na polskie systemy rządowe
  • Rosnąca liczba cyberataków na infrastrukturę krytyczną
  • Działania dezinformacyjne w internecie

Wyższe stopnie alarmowe – co oznaczają?

System stopni alarmowych obejmuje cztery poziomy, z których każdy kolejny oznacza większe zagrożenie:

CHARLIE (trzeci stopień) wprowadza się w przypadku:

  • Wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku terrorystycznego
  • Uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zamachu
  • Zagrożenia dla obywateli polskich za granicą

DELTA (czwarty, najwyższy stopień) aktywuje się gdy:

  • Wystąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym
  • Uzyskano informacje o zaawansowanej fazie przygotowań do ataku
  • Istnieje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Na szczęście Polska nie musiała wprowadzać tak wysokich stopni alarmowych, pozostając na poziomie BRAVO.

Jak zachować się podczas stopnia alarmowego?

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego zależy nie tylko od działania służb, ale też od czujności obywateli. Należy zwracać uwagę na:

Podejrzane sytuacje:

  • Nietypowo zachowujące się osoby
  • Pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych
  • Samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń

Co robić w przypadku zagrożenia:

  • Natychmiast powiadomić służby dzwoniąc na numer 112
  • Nie lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu
  • Współpracować z funkcjonariuszami podczas kontroli
  • Zachować spokój i stosować się do poleceń służb

Koszty utrzymania stanu BRAVO

Utrzymywanie stopni alarmowych przez prawie trzy lata generuje znaczne koszty dla budżetu państwa:

Zwiększone wydatki na bezpieczeństwo:

  • Dodatkowe patrole i dyżury służb
  • Wzmocnienie ochrony obiektów strategicznych
  • Całodobowe monitorowanie systemów IT
  • Dodatkowe wyposażenie dla funkcjonariuszy

Wpływ na gospodarkę:

  • Utrudnienia w dostępie do niektórych obiektów
  • Dodatkowe procedury kontrolne
  • Koszty zabezpieczenia wydarzeń publicznych

Jednak rząd uznaje te koszty za uzasadnione w obliczu istniejących zagrożeń.

Perspektywy na przyszłość

Przedłużenie stopni alarmowych do końca listopada sugeruje, że rząd nie spodziewa się szybkiej poprawy sytuacji bezpieczeństwa. Prawdopodobne scenariusze to:

Kolejne przedłużenie – jeśli sytuacja geopolityczna się nie stabilizuje, można spodziewać się dalszego utrzymywania stopni alarmowych.

Podwyższenie poziomu – w przypadku eskalacji zagrożeń możliwe jest wprowadzenie wyższych stopni alarmowych.

Powrót do normalności – tylko znacząca poprawa sytuacji bezpieczeństwa mogłaby doprowadzić do zniesienia stopni alarmowych.

Na razie wszystko wskazuje na to, że Polska będzie funkcjonować w stanie podwyższonej gotowości jeszcze przez dłuższy czas. To „nowa normalność” w obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej w regionie.

Obywatele powinni przyzwyczaić się do wzmożonych środków bezpieczeństwa, zachowując przy tym normalną aktywność życiową i nie poddając się panice. Stopnie alarmowe to przede wszystkim narzędzie prewencyjne, które ma zapobiec potencjalnym zagrożeniom, a nie sygnał o bezpośrednim niebezpieczeństwie.

