Stan alarmowy znów w całym kraju. Służby na ulicach, szkoły zamknięte dla obcych
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do 30 listopada 2025 roku. To oznacza, że Polska pozostaje w stanie podwyższonej gotowości przez kolejne dwa miesiące. Dlaczego rząd utrzymuje stan zwiększonego zagrożenia i co to znaczy dla codziennego życia Polaków?
Trzy stopnie alarmowe przedłużone do końca listopada
Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, które do 30 listopada 2025 roku przedłuża obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
- BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – na terytorium całego kraju
- BRAVO (2. stopień zagrożenia) – na terytorium całego kraju
- BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju
To kolejne przedłużenie stanu podwyższonej gotowości, który obowiązuje w Polsce niemal nieprzerwanie od inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.
BRAVO – drugi stopień w skali zagrożenia
Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA). Wprowadza się go w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Stopień ma charakter prewencyjny i został wprowadzony w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, ale nie wiedzą dokładnie, gdzie i kiedy może dojść do ataku.
Co muszą robić służby podczas BRAVO?
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku. Do kluczowych obowiązków w przypadku stopnia BRAVO należą:
Wzmożone kontrole i patrole:
- Prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich
- Wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych
- Dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych
Zwiększone środki bezpieczeństwa:
- Obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy zabezpieczających kluczowe obiekty
- Wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych
- Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu do wdrażania procedur antyterrorystycznych
Ograniczenia dostępu:
- Wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym
- Ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach
BRAVO-CRP – ochrona cyberprzestrzeni
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Kluczowe zadania w ramach BRAVO-CRP:
- Wzmożone monitorowanie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej i infrastruktury krytycznej
- Monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
- Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych
- Zapewnienie dostępności personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
- Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych
Co to oznacza dla Ciebie?
Przedłużenie stopni alarmowych do końca listopada wpływa na codzienne życie Polaków w kilku kluczowych obszarach:
W szkołach i placówkach edukacyjnych:
- Osoby postronne nie mogą wchodzić do przedszkoli, szkół i uczelni
- Zaostrzono procedury kontroli osób wchodzących na teren placówek
- Wzmożone kontrole podczas wydarzeń i uroczystości szkolnych
W transporcie publicznym:
- Częstsze patrole i kontrole w środkach komunikacji publicznej
- Wzmożona ochrona ważnych węzłów komunikacyjnych
- Dodatkowe środki bezpieczeństwa na dworcach i lotniskach
W obiektach publicznych:
- Dokładniejsze kontrole w urzędach i instytucjach państwowych
- Zaostrzony dostęp do budynków rządowych i samorządowych
- Wzmożone patrole w okolicach obiektów strategicznych
W cyberprzestrzeni:
- Całodobowe monitorowanie systemów rządowych
- Wzmożone zabezpieczenia infrastruktury cyfrowej
- Szybsza reakcja na incydenty cybernetyczne
Dlaczego stopnie alarmowe są nadal potrzebne?
Decyzja o przedłużeniu stopni alarmowych do końca listopada świadczy o tym, że rząd nadal ocenia sytuację bezpieczeństwa jako niepewną. Kluczowe czynniki to:
Sytuacja geopolityczna:
- Trwający konflikt zbrojny na Ukrainie
- Działania hybrydowe Rosji i Białorusi
- Napięcia na arenie międzynarodowej
Zagrożenia wewnętrzne:
- Wzmożony ruch na granicy z Ukrainą
- Ryzyko infiltracji przez elementy niebezpieczne
- Możliwe prowokacje i działania destabilizujące
Zagrożenia cybernetyczne:
- Ciągłe próby ataków na polskie systemy rządowe
- Rosnąca liczba cyberataków na infrastrukturę krytyczną
- Działania dezinformacyjne w internecie
Wyższe stopnie alarmowe – co oznaczają?
System stopni alarmowych obejmuje cztery poziomy, z których każdy kolejny oznacza większe zagrożenie:
CHARLIE (trzeci stopień) wprowadza się w przypadku:
- Wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku terrorystycznego
- Uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zamachu
- Zagrożenia dla obywateli polskich za granicą
DELTA (czwarty, najwyższy stopień) aktywuje się gdy:
- Wystąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym
- Uzyskano informacje o zaawansowanej fazie przygotowań do ataku
- Istnieje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
Na szczęście Polska nie musiała wprowadzać tak wysokich stopni alarmowych, pozostając na poziomie BRAVO.
Jak zachować się podczas stopnia alarmowego?
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego zależy nie tylko od działania służb, ale też od czujności obywateli. Należy zwracać uwagę na:
Podejrzane sytuacje:
- Nietypowo zachowujące się osoby
- Pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych
- Samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń
Co robić w przypadku zagrożenia:
- Natychmiast powiadomić służby dzwoniąc na numer 112
- Nie lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu
- Współpracować z funkcjonariuszami podczas kontroli
- Zachować spokój i stosować się do poleceń służb
Koszty utrzymania stanu BRAVO
Utrzymywanie stopni alarmowych przez prawie trzy lata generuje znaczne koszty dla budżetu państwa:
Zwiększone wydatki na bezpieczeństwo:
- Dodatkowe patrole i dyżury służb
- Wzmocnienie ochrony obiektów strategicznych
- Całodobowe monitorowanie systemów IT
- Dodatkowe wyposażenie dla funkcjonariuszy
Wpływ na gospodarkę:
- Utrudnienia w dostępie do niektórych obiektów
- Dodatkowe procedury kontrolne
- Koszty zabezpieczenia wydarzeń publicznych
Jednak rząd uznaje te koszty za uzasadnione w obliczu istniejących zagrożeń.
Perspektywy na przyszłość
Przedłużenie stopni alarmowych do końca listopada sugeruje, że rząd nie spodziewa się szybkiej poprawy sytuacji bezpieczeństwa. Prawdopodobne scenariusze to:
Kolejne przedłużenie – jeśli sytuacja geopolityczna się nie stabilizuje, można spodziewać się dalszego utrzymywania stopni alarmowych.
Podwyższenie poziomu – w przypadku eskalacji zagrożeń możliwe jest wprowadzenie wyższych stopni alarmowych.
Powrót do normalności – tylko znacząca poprawa sytuacji bezpieczeństwa mogłaby doprowadzić do zniesienia stopni alarmowych.
Na razie wszystko wskazuje na to, że Polska będzie funkcjonować w stanie podwyższonej gotowości jeszcze przez dłuższy czas. To „nowa normalność” w obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej w regionie.
Obywatele powinni przyzwyczaić się do wzmożonych środków bezpieczeństwa, zachowując przy tym normalną aktywność życiową i nie poddając się panice. Stopnie alarmowe to przede wszystkim narzędzie prewencyjne, które ma zapobiec potencjalnym zagrożeniom, a nie sygnał o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.