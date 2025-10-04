Stan gotowości w Polsce. Żołnierze ruszają na granicę!
Polska wchodzi w stan najwyższej gotowości. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wysłaniu żołnierzy na granicę z Niemcami i Litwą, by wesprzeć Straż Graniczną w obliczu narastających zagrożeń. Decyzja, która zapadła błyskawicznie, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i pokazuje, że sytuacja na granicach staje się coraz bardziej napięta.
Polska znalazła się w stanie podwyższonej gotowości. Prezydent Karol Nawrocki podpisał decyzję o skierowaniu oddziałów Wojska Polskiego do działań przy granicach z Niemcami i Litwą. Jak podkreślają władze, sytuacja wymagała szybkiej i zdecydowanej reakcji w obliczu narastających zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granicznym.
Alarm i natychmiastowe działania władz
Według Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecna sytuacja zmusiła rząd i prezydenta do podjęcia kroków, które mają zagwarantować nienaruszalność granicy oraz porządek publiczny. Żołnierze będą wspierać działania Straży Granicznej już od 5 października 2025 roku, a ich obecność przewidziana jest co najmniej do 4 kwietnia 2026 roku.
Równolegle premier Donald Tusk zdecydował o włączeniu Żandarmerii Wojskowej do wsparcia Straży Granicznej. Celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z presją migracyjną i próbami nielegalnego przekraczania granic.
Kontrole graniczne rozszerzone
Obecnie kontrole graniczne prowadzone są w 50 punktach na granicy z Niemcami i w 13 na granicy z Litwą. Jak wyjaśnia minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, ich zadaniem jest monitorowanie szlaków migracyjnych i zatrzymywanie osób nielegalnie przerzucanych do Europy Zachodniej.
– Kluczowym zadaniem pozostaje utrzymanie szczelności granicy i ochrona Polski przed presją migracyjną ze strony Białorusi – podkreślił Kierwiński.
Reakcja na rosnące zagrożenia
Decyzja władz wpisuje się w szerszy plan wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Obecność wojska ma nie tylko wesprzeć Straż Graniczną w codziennych działaniach, ale także działać prewencyjnie, odstraszając potencjalne próby naruszeń.
Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja na granicach Europy wymaga zacieśnionej współpracy służb oraz gotowości do natychmiastowej reakcji. Władze zapewniają, że Polska jest przygotowana, by skutecznie chronić swoje granice w obliczu narastających wyzwań.
