Stan podwyższonego zagrożenia w całej Polsce. Rząd uruchamia alarm i wzmacnia ochronę kraju
Od 1 marca 2026 roku w całej Polsce obowiązują wyższe stopnie alarmowe. Premier podpisał cztery zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa. Decyzje obejmują nie tylko terytorium kraju, ale także wybrane elementy infrastruktury poza jego granicami.
Nowe regulacje będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
Drugi stopień alarmowy w całym kraju
Na obszarze całej Polski wprowadzono stopień BRAVO. To drugi poziom alarmowy, który oznacza podwyższone ryzyko zagrożenia, choć bez wskazania konkretnego celu.
W praktyce oznacza to wyraźne zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Mieszkańcy mogą zauważyć więcej patroli, częstsze kontrole oraz dodatkowe zabezpieczenia budynków publicznych. Służby i urzędnicy pozostają w gotowości do natychmiastowego działania.
Wzmocniona ochrona w sieci
Równolegle wprowadzono stopień BRAVO-CRP, który dotyczy cyberbezpieczeństwa. Obejmuje on systemy informatyczne administracji publicznej oraz infrastrukturę krytyczną.
W ramach tych działań zwiększono monitoring sieci, a administratorzy pełnią całodobowe dyżury. Sprawdzana jest stabilność usług cyfrowych, a reakcja na potencjalne incydenty ma być natychmiastowa.
Ochrona infrastruktury energetycznej
Podwyższony poziom alarmowy objął także polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami kraju. To działanie ma zabezpieczyć strategiczne interesy państwa oraz ciągłość dostaw energii.
Decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z aktualnej oceny sytuacji międzynarodowej.
Najwyższy poziom na kolei
Szczególną uwagę zwrócono na transport kolejowy. Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
To już poziom wprowadzany w sytuacji realnego zagrożenia. Oznacza całodobowy nadzór, zwiększoną liczbę patroli oraz gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla większości osób codzienne życie nie ulegnie dużym zmianom. Jednak w przestrzeni publicznej można spodziewać się większej obecności służb oraz częstszych kontroli.
Na dworcach i w pociągach pojawią się dodatkowe środki bezpieczeństwa. W niektórych miejscach mogą też wystąpić czasowe ograniczenia dostępu.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji.
Podwyższony poziom gotowości ma obowiązywać co najmniej do końca maja. Władze podkreślają, że sytuacja jest stale analizowana, a kolejne decyzje będą zależeć od rozwoju wydarzeń.
