Stan podwyższonego zagrożenia w całej Polsce. Uzbrojone patrole na ulicach i alarm na kolei aż do końca maja

13 maja 2026 22:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Więcej policji na dworcach, funkcjonariusze z długą bronią i wzmożone kontrole w całym kraju. To nie przypadek ani chwilowa akcja służb. Polska od 1 marca 2026 roku funkcjonuje w stanie podwyższonej gotowości bezpieczeństwa, a na kolei obowiązuje najwyższy w historii stopień alarmowy CHARLIE. Rząd zdecydował o utrzymaniu specjalnych procedur co najmniej do 31 maja.

Zarys mapy Polski z napisem ważne.
Fot. Zdjęcie poglądowe (grafika generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Dla mieszkańców Warszawy oznacza to między innymi większą obecność służb na Dworcu Centralnym, Wschodnim i Gdańskim, dodatkowe kontrole oraz specjalne procedury bezpieczeństwa na stacjach i w metrze.

Wszystko zaczęło się od sabotażu pod Warszawą

Zaostrzenie procedur bezpieczeństwa ma związek z wydarzeniami z listopada 2025 roku. Wtedy na trasie kolejowej Warszawa–Dorohusk doszło do aktu dywersji. W pobliżu Garwolina uszkodzono torowisko przy użyciu materiałów wybuchowych. Tego samego dnia niedaleko Puław zniszczono sieć trakcyjną, a odłamki uszkodziły wagon pociągu pełnego pasażerów.

Premier Donald Tusk nazwał wtedy zdarzenie „największym aktem dywersji od czasów II wojny światowej”.

Śledczy ustalili, że za akcją mieli stać obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskim wywiadem. Według prokuratury działania miały charakter terrorystyczny i sabotażowy.

Najwyższy alarm na kolei w historii Polski

Rząd wprowadził równocześnie cztery różne stopnie alarmowe. Największe zmiany dotyczą infrastruktury kolejowej.

Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz LHS obowiązuje stopień CHARLIE – trzeci w czterostopniowej skali alarmowej. Taki poziom uruchamia się wyłącznie wtedy, gdy służby mają wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu terrorystycznym.

W praktyce oznacza to całodobowe dyżury, dodatkowy monitoring, uzbrojone patrole i gotowość do natychmiastowej reakcji.

Dlatego na warszawskich dworcach coraz częściej można zobaczyć policjantów i żołnierzy z bronią długą. To element obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Warszawa pod szczególnym nadzorem

Stolica jest jednym z najważniejszych punktów infrastrukturalnych w kraju. Przez Warszawę przebiegają kluczowe trasy kolejowe i logistyczne związane między innymi z pomocą dla Ukrainy.

Służby zwiększyły więc ochronę najważniejszych obiektów transportowych i miejsc dużych skupisk ludzi. Większa liczba patroli pojawia się nie tylko na dworcach, ale także przy metrze, węzłach przesiadkowych i strategicznych budynkach publicznych.

Dodatkowo obowiązuje stopień BRAVO w całym kraju oraz BRAVO-CRP dotyczący cyberbezpieczeństwa.

Rząd mówi wprost o wojnie hybrydowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ukrywa, że decyzje mają związek z aktywnością Rosji i Białorusi.

W oficjalnym komunikacie resort poinformował, że działania są odpowiedzią na „atak hybrydowy prowadzony przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych państw Unii Europejskiej”.

W ostatnich miesiącach w Europie odnotowano serię sabotaży, podpaleń i prób destabilizacji infrastruktury krytycznej. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą, znalazła się w centrum tego zagrożenia.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Służby apelują przede wszystkim o czujność. Każdy pozostawiony bez opieki bagaż, podejrzany pakunek czy nietypowe zachowanie powinny być zgłaszane obsłudze dworca lub pod numer alarmowy 112.

Mieszkańcy Warszawy muszą też przyzwyczaić się do widoku uzbrojonych patroli i wzmożonych kontroli. Jak podkreślają służby, nie oznacza to bezpośredniego zagrożenia, ale efekt obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna